Поздравления с днем рождения мужу от жены: шуточные пожелания

Развеселите мужа своим поздравлением с днем рождения

Ваше поздравление с днем рождения мужу должно быть романтичным и забавным. Но более важно, чтобы оно было искренним. А чтобы ваш муж в свой важный день почувствовал себя особенным, добавьте в привычные поздравления изюминку — пусть оно будет с юмором.

"Телеграф" предлагает вам несколько идей прикольных поздравлений с днем ​​рождения для мужа. Подарите улыбку своему супругу с помощью этих смешных пожеланий.

Шуточные поздравления с днем рождения мужу от жены

Мой "прынц", хотя нет — уже король, я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы корона не спадала, чтобы власть не пропадала, чтобы удача не изменяла, чтобы твой королевский дворец был полон злата и любви, чтобы твоя королева была самой красивой и великолепной, чтобы твоя натура удивляла всех талантом и харизмой, чтобы твое сердце пело каждый день. Люблю тебя, милый, и желаю, чтобы сегодня ты стал на год смышленей и уверенней в себе.

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Секс-символ моего сердца, герой нашей семьи, мой дрогой, поздравляю тебя с днем рождения. Шварценеггер и Сталлоне нервно курят в стороне, а Гераклу и не снились такие подвиги, на которые ты способен. Желаю тебе царской жизни с икоркой на столе и задоринкой в сердце.

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Дорогой мой муженёк, чудо-муж, мой свет и радость, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе всегда быть разным: добрым и милым, брутальным и опасным, игривым и смелым, ловким и умелым, строгим и серьёзным, забавным и курьёзным.

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С каждым годом всё ближе пенсия. Желаю встретить её со своими зубами, с морщинами только от смеха, в трезвом уме и при своей памяти! Пусть вопреки всему кальций не вымывается из костей, волосы не седеют, а нервные клетки восстанавливаются. Живи и молодей!

Прикольные поздравления мужу на день рождения

С днем рождения, дорогой! Ты самый важный человек в нашем доме. От тебя зависит не только благополучие семьи, но и душевное спокойствие, надежный тыл и мужская решительность. Мы знаем, что с тобой нам не страшны никакие форс-мажоры — от протекающего крана до забытого ключа. Ты придешь вовремя и все решишь. Счастье, что ты есть у нас, любимый, а мы у тебя.

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Любимый, драгоценный наш папуля и муж, наша надёжная защита, крепкая опора, мужчина, который может всё! С днём рождения сердечно поздравляем тебя и искренне любим! Спасибо тебе, что всегда рядом, что создал и уверенно хранишь нашу прекрасную, дружную семью! Искренне хотим тебе пожелать, чтобы в очередной праздник ты сказал: "Я счастлив, у меня есть всё!"!

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Ну что, муженёк! Вот ты и состарился ещё на год! Сегодня очередной твой день рождения. И я желаю тебе много сил и энергии, ведь впереди у тебя столько важных дел, столько задумано планов и целей! Пусть все получится, а я буду рядом — делить с тобой все успехи и маленькие неудачи, если вдруг они будут. Будь самым здоровым и счастливым!

Ранее "Телеграф" публиковал варианты поздравлений с днем рождения для мужа в стихах.