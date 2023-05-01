Привітання з днем народження чоловікові від дружини: жартівливі побажання

Розвеселіть чоловіка своїм вітанням з днем народження

Ваше привітання з днем народження чоловікові має бути романтичним та кумедним. Але важливіше, щоб воно було щирим. А щоб ваш чоловік у свій важливий день відчув себе особливим, додайте до звичних привітань родзинку — нехай воно буде з гумором.

"Телеграф" пропонує вам кілька ідей прикольних привітань із днем ​​народження для чоловіка. Подаруйте посмішку своєму чоловікові за допомогою цих кумедних побажань.

Жартівливі привітання з днем народження чоловікові від дружини

Мій "принц", хоча ні — вже король, я вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб корона не спадала, щоб влада не пропадала, щоб удача не зраджувала, щоб твій королівський палац був сповнений золота та любові, щоб твоя королева була найкрасивішою й найпрекраснішою, щоб твоя натура дивувала всіх талантом й харизмою, щоб твоє серце співало кожен день. Люблю тебе, любий, і бажаю, щоб сьогодні ти став на рік тямущий і впевненіший у собі.

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Секс-символ мого серця, герой нашої сім’ї, мій солодкий, вітаю тебе з днем народження. Шварценеггер та Сталлоне нервово курять осторонь, а Гераклові й не снилися такі подвиги, на які ти здатний. Бажаю тобі царського життя з ікоркою на столі та запалом в серці.

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Дорогий мій чоловік, диво-чоловік, моє світло і радість, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі завжди бути різним: добрим і милим, брутальним і небезпечним, грайливим і сміливим, спритним та вмілим, строгим та серйозним, кумедним та курйозним.

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З кожним роком все ближча пенсія. Бажаю зустріти її зі своїми зубами, зі зморшками тільки від сміху, у тверезому розумі та при своїй пам’яті! Нехай всупереч усьому кальцій не вимивається з кісток, волосся не сивіє, а нервові клітини відновлюються. Живи та молодшай!

Прикольні поздоровлення чоловікові на день народження

З Днем народження, дорогий! Ти найважливіша людина в нашому домі. Від тебе залежить не тільки добробут сім’ї, а й душевний спокій, надійний тил та чоловіча рішучість. Ми знаємо, що з тобою нам не страшні ніякі форс-мажори — від крана, що протікає, до забутого ключа. Ти прийдеш вчасно і все вирішиш. Щастя, що ти є у нас, коханий, а ми в тебе.

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Коханий, дорогий наш татко і чоловік, наш надійний захист, міцна опора, чоловік, який може все! З днем народження щиро вітаємо тебе та щиро любимо! Дякую тобі, що завжди поряд, що створив і впевнено зберігаєш нашу прекрасну, дружню сім’ю! Щиро хочемо тобі побажати, щоб у чергове свято ти сказав: "Я щасливий, маю все!"!

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Ну що, чоловік! Ось ти й постарів ще на рік! Сьогодні черговий твій день народження. І я бажаю тобі багато сил та енергії, адже попереду в тебе стільки важливих справ, стільки задумано планів та цілей! Нехай все вийде, а я буду поруч — ділити з тобою всі успіхи та маленькі невдачі, якщо вони раптом будуть. Будь найздоровішим і найщасливішим!

Раніше "Телеграф" публікував варіанти привітань із днем народження для чоловіка у віршах.