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С днем рождения, тетя: душевные пожелания до слез

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Поздравление для тети
Поздравление для тети. Фото freepik.com

Выберите для дорогой тети наилучшее поздравление

Все дети любят свою тетю, ведь она – вторая мама, близкая подруга! У нее всегда есть время поиграть в веселые игры с маленькими детьми и всегда есть дельный совет взрослым племянникам.

У вашей тети день рождения, и вы ищете красивое поздравление для нее? Тогда вы попали по адресу. В подборке "Телеграфа" вы найдете душевные поздравления с днем ​​рождения тете своими словами.

Поздравление с днем рождения тете своими словами

Тетя, милая, родная, с Днем рождения! Дорогая моя, хорошая, я тебе сердечно желаю огромного, бесконечного счастья, такого, чтобы голова кружилась и хотелось танцевать! Желаю красивых рассветов и жизни, похожих на сказку. И пусть эта сказка длится вечно, радуя тебя каждый день!

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У меня самая замечательная тетя на свете. Желаю тебе в этот веселый радостный день большого неземного счастья, ярких впечатлений, только приятных забот и море позитива. Желаю тебе также хороших верных людей на твоем жизненном пути. Пусть вокруг тебя будут только любящие, добрые и чуткие люди. Удачи в делах, доброты в сердцах.

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В этот радостный день я хочу поздравить тебя с днем рождения! Пусть в душе всегда светит яркое солнце, пусть окружающие приносят только позитив, пусть вокруг царят мир и гармония! Счастья, удачи, благополучия! Я рада, что у меня есть такая замечательная тётя.

Поздравление с днем рождения тете своими словами до слез

Дорогая тётя, с днём рождения! Не считай года – они твоё сокровище. Не грусти о прошлом, его не изменить. Жизнь – подарок, принимай её с детской непосредственностью, которая так тебе присуща. Я хочу пожелать тебе, чтобы самые заветные мечты сбылись, самые смелые желания исполнились, но чтобы сразу появились новые, ведь только мечтая и желая, чувствуешь вкус жизни! С твоим днём, с твоим праздником!

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Пусть на душе всегда будет тепло, глаза пусть светятся от счастья. Пусть каждый день жизни приносит удовольствие. Не тужите о прожитых годах — все самое интересное и незабываемое ещё впереди. Пусть новые увлечения находят вас и приносят море позитивных эмоций. Желаю постоянно чувствовать тепло семьи, понимание близких людей.

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Дорогая тетя, я поздравляю Вас с днем рождения! Пускай теплом будет укрыта душа, пускай трепетом искренних чувств будет взволнованно сердце. Я желаю благополучия и успеха. Здоровья размером со вселенную и столько радости в жизни, сколько звезд в чистом небе.

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Моя прекрасная тётя, моя сказочная фея, с Днём рождения поздравляю тебя, нежно обнимаю! Ты волшебница из невероятной, доброй сказки — такой я вижу тебя с детства. Пусть все вокруг увидят и оценят твою красоту души, изящество и шарм. Пусть твои глаза наполняются светом счастья, уверенностью в себе и гордостью за близких, любимых людей!

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Дорогая тётя! Без твоего тепла, участия и понимания не обходится ни одно событие в моей жизни. Твое трепетное сердце всегда приходит на помощь, что бы ни случилось. Хочу, чтобы счастье и тебя не обошло стороной. Пусть твой дом всегда будет наполнен яркими событиями, взаимопомощью и милосердием. Пусть птица счастья обязательно поселится с тобой под одной крышей.

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