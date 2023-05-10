З днем народження, тітко: душевні побажання до сліз

Виберіть для дорогої тітки найкраще вітання

Всі діти люблять свою тітку, адже вона друга мама, близька подруга. У неї завжди є час пограти у веселі ігри з маленькими дітьми й завжди є слушна порада дорослим племінникам.

У вашої тітки день народження, і ви шукаєте гарне привітання для неї? Тоді ви потрапили куди треба. У добірці "Телеграфа" ви знайдете душевні привітання з днем ​​народження тітці своїми словами.

Вітання з днем народження тітці своїми словами

Тітонько, мила, рідна, з Днем народження! Дорога моя, красива, я тобі сердечно бажаю величезного, нескінченного щастя, такого, щоб голова паморочилася та хотілося танцювати! Бажаю гарних світанків та життя, схожих на казку. І нехай ця казка триває вічно, радуючи тебе щодня!

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У мене найчудовіша тітка на світі. Бажаю тобі цього веселого радісного дня великого неземного щастя, яскравих вражень, тільки приємних турбот і море позитиву. Бажаю тобі також добрих вірних людей на твоєму життєвому шляху. Нехай навколо тебе будуть тільки люблячі, добрі та чуйні люди. Удачі у справах, доброти у серці.

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Цього радісного дня я хочу привітати тебе з днем народження! Нехай у душі завжди світить яскраве сонце, нехай оточення приносить лише позитив, нехай навколо панують мир та гармонія! Щастя, удачі, добробуту! Я рада, що в мене є така чудова тітка.

Вітання з днем народження тітці своїми словами до сліз

Дорога тітко, з днем народження! Не рахуй роки – вони твій скарб. Не сумуй за минулим, його не змінити. Життя – подарунок, приймай його з дитячою безпосередністю, яка так тобі притаманна. Я хочу побажати тобі, щоб найзаповітніші мрії справдилися, найсміливіші бажання здійснилися, але щоб одразу з’явилися нові, адже тільки мріючи й бажаючи, відчуваєш смак життя! З твоїм днем, із твоїм святом!

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Нехай на душі завжди буде тепло, очі нехай світяться від щастя. Нехай кожен день життя приносить задоволення. Не турбуйтеся про прожиті роки — все найцікавіше і незабутнє ще попереду. Нехай нові захоплення знаходять вас та приносять море позитивних емоцій. Бажаю постійно відчувати тепло сім’ї, розуміння близьких людей.

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Дорога тітко, я вітаю Вас з днем народження! Нехай теплом буде вкрита душа, нехай трепетом щирих почуттів буде схвильоване серце. Я бажаю добробуту та успіху. Здоров’я розміром із всесвіт і стільки радості в житті, скільки зірок у чистому небі.

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Моя прекрасна тітка, моя казкова фея, з днем народження вітаю тебе, ніжно обіймаю! Ти чарівниця з неймовірної, доброї казки – такою я бачу тебе з дитинства. Нехай всі навколо побачать і оцінять твою красу душі, витонченість та шарм. Нехай твої очі наповнюються світлом щастя, впевненістю в собі та гордістю за близьких, коханих людей!

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Дорога тітко! Без твого тепла, участі та розуміння не обходиться жодна подія у моєму житті. Твоє трепетне серце завжди приходить на допомогу, хоч би що трапилося. Хочу, щоб щастя і тебе не оминуло. Нехай твій дім завжди буде наповнений яскравими подіями, взаємодопомогою та милосердям. Нехай птах щастя обов’язково оселиться з тобою під одним дахом.

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