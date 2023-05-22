С праздником последнего звонка! Яркие открытки и музыкальные поздравления на украинском

Учебный год подходит к концу, поэтому не забудьте поздравить школьников и учителей с праздником последнего звонка.

Праздник последнего звонка – желанен для школьников всех возрастов. После продуктивного учебного года детей ожидает отдых. В условиях войны во многих городах Украины состоятся дистанционные торжества, но звонок раздастся при любых условиях.

По этому случаю "Телеграф" публикует подборку красивых открыток к празднику последнего звонка. Выбирайте понравившуюся картинку, загружайте и присылайте знакомым школьникам и учителям. Также можно поздравить ваших близких музыкальной открыткой, это разнообразит ваши теплые пожелания.

Картинки на последний звонок 2023

Открытки с праздником последнего звонка

Как сообщал "Телеграф", в разных городах страны предусмотрены отдельные даты празднования последнего звонка и выпускных вечеров. В столице, например, торжественные мероприятия запланированы на 16 июня 2023 года. В прифронтовых населенных пунктах, к сожалению, будут онлайн-праздники.

Напомним, Министерство образования и науки озвучило рекомендации по завершению учебного года в 2023 году. Так, документы об образовании желательно вручить украинским школьникам не позднее 21-23 июня. Но окончательное решение о дате праздника последнего звонка определяется по усмотрению местных властей.