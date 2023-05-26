З останнім дзвінком 2023 року! Барвисті відеовітання, картинки та листівки українською мовою

Останній дзвінок – це символ закінчення навчання

На носі літо, а це означає, що незабаром шкільні парти знову спорожніють і чекатимуть учнів до осені. Прийде свято останнього дзвоника, який урочисто оголошує закінчення чергового навчального року.

На жаль, але й у 2023 році це свято проходить із нотками смутку, адже повномасштабна війна, яку розв’язала росія, не закінчилася. Однак, попри все це, останній дзвінок – радісний день, адже попереду канікули та жодних уроків.

"Телеграф" підготував яскраву добірку яскравих відеопривітань, а також листівок та картинок українською мовою для учнів, випускників їхніх батьків. Якщо у вашій родині є школярі, обов’язково привітайте їх із закінченням навчального року.

Привітання з останнім дзвінком 2023: картинки та листівки

Відеопривітання з останнім дзвінком 2023

У 2023 році дати святкування останніх дзвінків та випускних вечорів відрізняються у різних регіонах. У Києві, як повідомлялося, святкові заходи відбудуться 16 червня 2023 року. У населених пунктах, що розташовані поблизу лінії фронту, школи змушені влаштовувати онлайн-свято.

Як повідомляв "Телеграф", Міністерство освіти та науки рекомендувало видати школярам документи про освіту не пізніше 21-23 червня 2023 року. Тоді як дату останнього дзвінка дозволено обирати місцевій владі на власний розсуд.