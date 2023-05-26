С последним звонком 2023! Красочные видеопоздравления, картинки и открытки на украинском языке

Последний звонок – это символ окончания учебы

На носу лето, а это значит, что совсем скоро школьные парты снова опустеют и будут ждать учеников до осени. Грядет праздник последнего звонка, который торжественно объявляет окончание очередного учебного года.

Увы, но и в 2023 году этот праздник проходит с нотками грусти, ведь полномасштабная война, которую развязала россия, не закончилась. Однако, несмотря на все это, последний звонок — радостный день, ведь впереди каникулы и никаких уроков.

"Телеграф" подготовил красочную подборку ярких видеопоздравлений, а также открыток и картинок на украинском языке для учеников, выпускников их родителей. Если в вашей семье есть школьники — обязательно поздравьте их с окончанием учебного года.

Поздравления с последним звонком 2023: картинки и открытки

Видеопоздравления с последним звонком 2023

В 2023 году даты празднования последних звонков и выпускных вечеров отличаются в разных регионах. В Киеве, как сообщалось, праздничные мероприятия состоятся 16 июня 2023 года. В населенных пунктах, которые расположены вблизи линии фронта, школы вынуждены устраивать онлайн-праздник.

Как сообщал "Телеграф", Министерство образования и науки рекомендовало выдать школьникам документы об образовании не позднее 21-23 июня 2023 года. Тогда как дату последнего звонка разрешено выбирать местным властям по своему усмотрению.