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Поздравление дедушке на юбилей: самые лучшие пожелания

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Дедушке с юбилеем
Дедушке с юбилеем. Фото freepik.com

Подберите для любимого дедушки трогательные пожелания

Юбилей дедушки — один из самых важных праздников в семье, который ни в коем случае нельзя пропускать. К почтенному возрасту дедушка накопил жизненный опыт и мудрость, которые он передает своим внукам.

Поздравление с юбилеем дедушке должно быть особенным. Нужно перечислить все его заслуги и достижения и обязательно рассказать ему, как он дорог и любим.

Если вы находитесь в поисках поздравления с юбилеем дедушке в стихах или прозе, ознакомьтесь с этой подборкой пожеланий, которую составил "Телеграф". Здесь вы найдете подходящие слова для своего любимого именинника.

Поздравление дедушке на юбилей в стихах

Поздравляю с юбилеем,

Самый лучший в мире дед.

Для меня надежней друга

В целом мире точно нет.

Учишь быть меня мужчиной,

За поступки отвечать.

Я желаю быть здоровым,

Никогда не унывать.

Дед любимый, поздравляю

С юбилеем я большим.

Всей семьей ты уважаем,

Почитаем и любим.

Будь здоров всегда и весел,

Не хандри, не унываю.

И по жизни только с песней

Ты и дальше так шагай.

Поздравления от внука

В день торжественный прими.

Быть желаю окруженным

Только близкими людьми.

Дедушка любимый, дедушка родной,

Юбилей сегодня отмечаем твой.

Вся семья собралась за одним столом,

Шутки и веселье наполняют дом.

От души желаем очень долгих лет,

Крепкого здоровья и ни капли бед.

Жизненный свой опыт внукам передай,

Нос держи за ветром и не грусти!

Поздравления на юбилей дедушке своими словами

Дорогой дедуля, хочу поздравить тебя с юбилеем и пожелать прекрасного самочувствия, состояния безоблачной радости и детской беззаботности. И пусть ничто не мешает тебе наслаждаться жизнью и получать от нее море удовольствия, позитива и счастья!

***

Наш дорогой и любимый дедушка, в этот замечательный праздник желаем тебе крепкого здоровья, бодрости и отличного настроения на долгие годы. Оставайся таким же жизнерадостным, активным, внимательным и заботливым. Для нас ты настоящий образец трудолюбия, любви к родным и близким, верности семье и родине. С юбилеем!

***

Любимый дедушка, желаю тебе в этот радостный день рождения огромного здоровья, которого хватило бы на долгие годы, мощной энергии и нескончаемой силы. В душе будь всегда молодым, никогда не опускай руки и радуйся веселым моментам жизни. Я Люблю Тебя!

***

Дорогой наш, самый лучший в мире дедуля! Поздравляем с юбилеем! Будь здоров, крепок телом, бодр духом. Желаем долгих лет жизни. Со своей стороны обещаем быть внимательными и заботливыми. А тебя просим и дальше дарить нам радость общения. Дедушка! Мы очень сильно тебя любим и обнимаем.

***

Дорогой дедушка! Поздравляю тебя с юбилеем! Ты всегда был и остаешься для меня примером. Твоя непоколебимая сила, настоящее мужество, искренняя любовь всегда поддерживали меня и вдохновляли. Крепкого тебе здоровья! И долгой плодотворной жизни!

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