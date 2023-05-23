Поздравление дедушке с днем рождения: красивые пожелания от внучки

Выберите для своего дедушки самые теплые и добрые слова поздравлений с днем рождения

Каждая девочка — маленькая принцесса для своего дедушки. Поэтому он обязательно оценит полученные от нее сердечные слова поздравлений в свой день рождения.

Выберите для своего дедушки особенное поздравление с днем рождения, чтобы проявить свою любовь и показать как он вам дорог.

Поздравление дедушке на день рождения от внучки

Дедуля, мой родной и удивительный человек, с твоим днем! Ты у меня самый особенный, интересный и невероятный, и для меня огромная честь быть твоей внучкой. Сколько себя помню, ты никогда не унывал и в любых, даже самых сложных ситуациях сохранял свой оптимизм. Оставайся таким и дальше. Ты опора всей нашей семьи, наша скала, которая защищает от любых невзгод. Спасибо тебе за это. Спасибо за твое тепло и понимание. Сегодня я хочу пожелать тебе крепкого здоровья и счастливых дней. С днем рождения, мой дорогой, живи долго и не прекращай улыбаться!

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Дедушка, любимый, поздравляю тебя с днем рождения! Хочу пожелать тебе здоровья, бодрости, мирного неба над головой и больше поводов для улыбки. Спасибо тебе за твои советы, поддержку и любовь. Я все это очень ценю и крепко-крепко тебя обнимаю!

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Дедушка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе долгой и счастливой жизни в радости, любви, здоровье и прекрасном настроении. Пусть стихия удачи тебе сопутствует и раскрывает все двери возможностей. Будь спокоен, доволен, бодр и всегда окружен хорошими людьми. Я желаю тебе только лучшего!

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Дорогой дедуля, твоя внучка поздравляет тебя с днём рождения! Милый мой, я от всего сердца тебе желаю никогда не стареть душой и всегда оставаться для всех близких и знакомых настоящим примером силы, бодрости, спокойствия и мужества. Родной мой, желаю тебе крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, высоких нот радости и вдохновения для души.

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Дедулечка, мой дорогой, с днем рождения! Ты у меня самый весёлый, добрый и самый лучший дедушка на свете! Живи долго, никогда не болей, никогда не грусти и не унывай. Я очень тебя люблю. Мне всегда с тобой интересно и весело. И пусть тебе всегда будет хорошо!

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Дедулечка, с днем рождения! Хочу поблагодарить тебя за твою мудрость, терпение, любовь, которые ты мне дал. Хочу пожелать тебе долголетия, как можно больше здоровья, чтобы тебе всего хватало, и ты всегда улыбался. Люблю тебя очень!

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Сегодня большой праздник — день рожденья любимого дедули. Прими от внучки искренние поздравленья и тёплые пожелания прочного и стабильного здоровья, уважения и любви, счастья и благополучия. Дедуля, желаю не терять оптимизма и жизненного воодушевления, желаю всегда быть в отличном настроении и добиваться своей цели.

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Любимый дедуля! Поздравляю тебя с днём твоего рождения и крепко целую тебя в обе щёки! Ты — самый лучший дедушка в мире, ты подарил мне много радостных моментов, которые я буду с любовью и благодарностью вспоминать всю жизнь. Желаю тебе самого весёлого настроения, крепкого здоровья. Пожалуйста, будь с нами всегда, ты делаешь нашу жизнь проще и радостнее.

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Милый дедушка, дай поздравить тебя, обнять и пожелать незыблемого здоровья, интересных занятий, успешных начинаний, бодрости, замечательного праздника и вкусного торта. Будь весел, счастлив, энергичен и всегда улыбайся. Люблю тебя, с днем рождения!

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения дедушке от внука.