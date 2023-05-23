Привітання дідусеві з днем народження: гарні побажання від онуки

Виберіть для свого діда найтепліші та добрі слова привітань з днем народження

Кожна дівчинка – маленька принцеса для свого дідуся. Тому він обов’язково оцінить отримані від неї сердечні слова привітань у свій день народження.

Виберіть для свого дідуся особливе привітання з днем народження, щоб виявити своє кохання і показати як він для вас важливий.

Вітання дідусеві на день народження від онуки

Дідусю, моя рідна та дивовижна людина, з твоїм днем! Ти в мене найособливіший, найцікавіший і найнеймовірніший, і для мене величезна честь бути твоєю онукою. Скільки пам’ятаю себе, ти ніколи не сумував і в будь-яких, навіть найскладніших ситуаціях зберігав свій оптимізм. Залишайся таким і далі. Ти опора всієї нашої родини, наша скеля, яка захищає від будь-яких негараздів. Спасибі тобі за це. Дякую за твоє тепло та розуміння. Сьогодні я хочу побажати тобі міцного здоров’я та щасливих днів. З днем народження, мій любий, живи довго і не припиняй посміхатися!

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Дідусю, вітаю тебе з днем народження! Хочу побажати тобі здоров’я, бадьорості, мирного неба над головою та більше приводів для посмішки. Дякую тобі за твої поради, підтримку та кохання. Я все це дуже ціную і міцно-міцно тебе обіймаю!

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Дідусю, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі довгого та щасливого життя в радості, коханні, здоров’ї та прекрасному настрої. Нехай стихія удачі тебе супроводжує та розкриває всі двері можливостей. Будь спокійний, задоволений, бадьорий і завжди оточений добрими людьми. Я бажаю тобі лише найкращого!

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Дорогий дідусю, твоя онука вітає тебе з днем народження! Любий мій, я щиро тобі бажаю ніколи не старіти душею і завжди залишатися для всіх близьких і знайомих справжнім прикладом сили, бадьорості, спокою та мужності. Мій рідний, бажаю тобі міцного здоров’я, довгих і щасливих років життя, високих нот радості та натхнення для душі.

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Дідусю, мій дорогий, з днем народження! Ти в мене найвеселіший, найдобріший і найкращий дідусь на світі! Живи довго, ніколи не хворій, ніколи не сумуй. Я дуже тебе люблю. Мені завжди з тобою цікаво та весело. І нехай у тебе все завжди буде гаразд!

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Дідусю, з днем народження! Хочу подякувати тобі за твою мудрість, терпіння, кохання, які ти мені дав. Хочу побажати тобі довголіття, якнайбільше здоров’я, щоб тобі всього вистачало, і ти завжди посміхався. Люблю тебе дуже!

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Сьогодні велике свято – день народження коханого дідуся. Прийми від онуки щирі привітання та теплі побажання міцного та стабільного здоров’я, поваги та кохання, щастя та добробуту. Дідусю, бажаю не втрачати оптимізму та життєвої наснаги, бажаю завжди бути у відмінному настрої та добиватися своєї мети.

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Улюблений дідусь! Вітаю тебе з днем твого народження і міцно цілую тебе в обидві щоки! Ти – найкращий дідусь у світі, ти подарував мені багато радісних моментів, які я буду з любов’ю та вдячністю згадувати все життя. Бажаю тобі найвеселішого настрою, міцного здоров’я. Будь ласка, будь з нами завжди, ти робиш наше життя простішим і радіснішим.

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Милий дідусю, дай привітати тебе, обійняти та побажати непорушного здоров’я, цікавих занять, успішних починань, бадьорості, чудового свята та смачного торта. Будь веселим, щасливим, енергійним і завжди посміхайся. Кохаю тебе, з днем народження!

Раніше "Телеграф" публікував привітання з днем народження дідусеві від онука.