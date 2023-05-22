Вітання з днем народження дідусеві від онука: душевні побажання

Виберіть для свого дідуся найкраще привітання з днем народження

Дідусь — це криниця сміху, пригод і мудрості, а їхні дні народження — чудовий привід обсипати їх любов’ю та ніжністю.

"Телеграф" зібрав привітання з днем народження дідусеві від онука. Вони повинні викликати посмішку на обличчі вашого дідуся і нагадати йому про незліченні щасливі моменти, які ви розділили.

Привітання для дідуся від онука

Мені пощастило, у мене найкращий дідусь у світі! І в тебе сьогодні свято, день народження! Вітаю тебе від щирого серця! Бажаю міцного непохитного здоров’я, величезного особистого щастя, безліч дивовижних подій, сімейного добробуту та внутрішнього спокою. Нехай ніщо не затьмарює твоє життя. Хочу тебе бачити задоволеним, миролюбним, добрим та життєрадісним – завжди!

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Діду, вітаю і бажаю тобі залишатися бадьорим, міцним, життєрадісним і життєлюбним ще багато років. Пишаюся тобою, люблю тебе, хочу бути схожим на тебе і з задоволенням беру з тебе приклад. З днем народження, мій дорогий!

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Дорогий дідусю, прийми від онука привітання з днем народження. Побажаю тобі залишатися довгі роки доброю і веселою людиною, вмілою і чуйною, справедливою і щирою. Нехай буде міцним твоє здоров’я і чиста душа, нехай з кожним днем у життя твоє приходить щастя, підтримка, повага і любов рідних.

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Мій дорогий дідусю, у твій день народження онук побажає тобі залишатися міцною, сильною, справедливою, чесною, невразливою, впевненою в собі й доброю людиною. Бажаю, щоб у тебе було ще багато часу для щасливих зустрічей, чудових свят та важливих справ.

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Діду, вітаю тебе з днем народження. Твій онук бажає тобі хороших новин, щасливих подій, веселих історій, друзів, що поважають тебе, рідних що люблять, міцного здоров’я й бравого оптимізму.

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Дорогий діду! Я від щирого серця вітаю тебе з днем народження і стискаю міцно твою руку. Дякую тобі за все, чого ти мене навчив, твій досвід та знання допомогли мені в житті неодноразово. Бажаю тобі довгих років життя, міцного здоров’я, нових цілей та бажань, які ти обов’язково здійсниш! Сподіваюся, що ми з тобою проведемо ще чимало приємних днів, а ти розкажеш мені багато корисного та цікавого.

Раніше "Телеграф" публікував яскраві листівки, якими можна привітати бабусю з днем народження.