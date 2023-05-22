Поздравление с днем рождения дедушке от внука: душевные пожелания

Выберите для своего дедушки самое лучшее поздравление с днем рождения

Дедушки — это кладезь смеха, приключений и мудрости, а их дни рождения — прекрасный повод осыпать их любовью и нежностью.

"Телеграф" собрал поздравления с днем рождения дедушке от внука. Они должны вызвать улыбку на лице вашего дедушки и напомнить ему о бесчисленных счастливых моментах, которые вы разделили.

Поздравление для дедушки от внука

Мне повезло, у меня самый лучший дедушка на свете! И у тебя сегодня праздник, день рождения! Поздравляю тебя от всей души! Желаю крепкого непоколебимого здоровья, огромного личного счастья, множества удивительных событий, семейного благополучия и внутреннего спокойствия. Пусть ничто не омрачает твою жизнь. Хочу тебя видеть довольным, миролюбивым, добрым и жизнерадостным — всегда!

***

Дед, поздравляю и желаю тебе оставаться бодрым, крепким, жизнерадостным и жизнелюбивым еще много-много лет. Горжусь тобой, люблю тебя, хочу быть на тебя похожим и с удовольствием беру с тебя пример. С днем рождения, мой дорогой!

***

Дорогой дедушка, прими от внука поздравления с днём рожденья. Пожелаю тебе оставаться долгие годы добрым и весёлым человеком, умелым и отзывчивым, справедливым и искренним. Пусть будет крепким твоё здоровье и чистой душа, пусть с каждым днём в жизнь твою приходит счастье, поддержка, уважение и любовь родных.

***

Мой дорогой дедушка, в твой день рождения внук пожелает тебе оставаться крепким, сильным, справедливым, честным, неуязвимым, уверенным в себе и добрым человеком. Желаю, чтобы тобой было пройдено ещё немало пути, чтобы у тебя было ещё много времени для счастливых встреч, чудесных праздников и важных дел.

***

Деда, поздравляю тебя с днём рождения. Твой внук желает тебе хороших новостей, счастливых событий, весёлых историй, уважающих тебя друзей, любящих родных, крепкого здоровья и бравого оптимизма.

***

Дорогой дед! Я от всей души поздравляю тебя с днем рождения и жму крепко твою руку. Спасибо тебе за всё, чему ты меня научил, твой опыт и знания помогли мне в жизни не один раз. Желаю тебе долгих лет жизни, крепкого здоровья, новых целей и желаний, которые ты обязательно осуществишь! Надеюсь, что мы с тобой проведём ещё немало приятных дней, а ты расскажешь мне много полезного и интересного.

Ранее "Телеграф" публиковал яркие открытки, которыми можно поздравить бабушку с днем рождения.