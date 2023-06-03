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С Троицей 2023! Самые лучшие красочные открытки к светлому празднику

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Троица в 2023 году выпадает на 4 июня
Троица в 2023 году выпадает на 4 июня. Фото Телеграф

Не забудьте поздравить родных 4 июня с праздником Святой Троицы

В воскресенье, 4 июня, отмечается Святая Троица. В этот день прихожане православной церкви посещают храм, зажигают свечи и обращаются к Всевышнему с молитвами о своих самых важных потребностях. Перед этим праздником христиане также отмечают другой важный день, известный как Троицкая родительская суббота. В соответствии с народными традициями, в эту дату принято посещать кладбища и поминать умерших.

Важно не забывать о своих близких в светлый праздник Троицы-2023! Чтобы выразить свои чувства красиво и искренне, предлагаем ознакомиться с нашим материалом, где мы подготовили самые лучшие поздравления со светлым праздником для ваших родных и друзей. Достаточно просто отправить картинку в соцсети или мессенджере.

С Троицей 2023: открытки и картинки

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Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать Троицу по-новому. Вместе с тем, старую традицию летоисчисления, которой пользовались церкви в Украине, пока еще не отменяют.

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#Поздравления #Праздники #Открытки #Троица