Поздравление с юбилеем маме от дочери: лучшие пожелания в стихах и прозе

Маме будет невероятно услышать добрые слова в свой юбилей

Дочь как никто другой знает и чувствует свою маму. И никто другой не поздравит свою любимую мамочку с юбилеем, так как это сделает дочь.

От переизбытка чувств или в повседневной суете бывает трудно сосредоточиться и подобрать правильные слова пожеланий. "Телеграф" решил прийти на помощь и составил подборку поздравлений на юбилей маме от дочери. Эти пожелания можно сразу же отправить маме в мессенджере, либо воспользоваться ними как вдохновением.

Стих маме на юбилей от дочери

Тебе хотела подарить Всего и много, дорогая, Ведь ты мне подарила жизнь — Ценней подарка не бывает. Ты подарила мне тепло, Лишь ты всегда меня любила. И отплатить тебе за всё Не хватит всех сокровищ мира. Сердца пусть бьются в унисон В твой юбилей, в твой день рожденья. Прими мой искренний поклон, Мои любовь и преклоненье.

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Мамулечка родная, с юбилеем

Сегодня поздравляю тебя я.

С тобой я стала краше и мудрее.

Взрослее стала доченька твоя.

Моя хорошая, тебе я пожелаю

Удачи, здравия и в жизни не знать бед,

Во всём тебе помочь я обещаю,

Благодарю за мудрый твой совет.

Еще, роднуль, желаю я достатка,

Всех благ земных, гармонии, тепла.

Чтоб было всё всегда с тобой в порядке —

Это моя заветная мечта!

Так часто меня путают с тобою — Улыбка та же, и веселый взгляд, Моя родная мама, с юбилеем, Хочу тебе здоровья пожелать! Его не купишь, не найдешь, не скопишь, Его любимая, всегда надо беречь, Я от души хочу сказать спасибо, За то, что родила, смогла сберечь! Будь самой доброй, мама, не печалься, И грусть из сердца выгони взашей, Ты просто мамочкой моею оставайся, И отмечай с душой свой юбилей!

Поздравление маме с юбилеем от дочери

Любимая мамочка, поздравляю тебя с твоим юбилеем! Ты для меня самый дорогой на свете человек, ведь без тебя не было бы меня. Именно ты, мама, научила меня всему, именно благодаря тебе я стала той, кем являюсь сейчас. Ты показала, что значит быть настоящей женщиной. Спасибо тебе. И еще раз поздравляю! Будь счастлива!

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Мамулечка моя родная! Столько ласки и тепла в этом слове. Я хочу поздравить тебя с прекрасным праздником в твоей жизни и пожелать, чтобы в твоем доме всегда ярко светило солнышко и дарило тебе и твоим близким прекрасное настроение. Не болей и будь счастлива! Я тебя люблю!

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С юбилеем, милая мама! Ты так еще молода и полна сил, что может позавидовать каждый. Продолжай держать себя в форме, любить свои увлечения, реализовывать свои планы. Пусть бодрость духа и вдохновение будут твоими постоянными спутниками по жизни. Спокойствия душевного, позитива, заботы со стороны семьи и близких людей. Пусть здоровье не покидает тебя, а оптимизм и успех всегда идут под руку.

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Мамочка, я поздравляю тебя с юбилеем. Для дочки мама — радость и услада, нежность и добрый совет, и я хочу пожелать тебе, моя родная, с улыбкой, счастьем в сердце и радостью встречать каждый рассвет. Пусть всё у тебя получается, пусть в твоей жизни будут теплые зимы, цветущие вёсны, солнечные летние дни и красочные дни осени. Здоровья тебе, мамочка, прекрасного настроения и неувядаемой красоты!

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