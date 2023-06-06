Поздравление с юбилеем маме от дочери: лучшие пожелания в стихах и прозе
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Маме будет невероятно услышать добрые слова в свой юбилей
Дочь как никто другой знает и чувствует свою маму. И никто другой не поздравит свою любимую мамочку с юбилеем, так как это сделает дочь.
От переизбытка чувств или в повседневной суете бывает трудно сосредоточиться и подобрать правильные слова пожеланий. "Телеграф" решил прийти на помощь и составил подборку поздравлений на юбилей маме от дочери. Эти пожелания можно сразу же отправить маме в мессенджере, либо воспользоваться ними как вдохновением.
Стих маме на юбилей от дочери
Тебе хотела подарить
Всего и много, дорогая,
Ведь ты мне подарила жизнь —
Ценней подарка не бывает.
Ты подарила мне тепло,
Лишь ты всегда меня любила.
И отплатить тебе за всё
Не хватит всех сокровищ мира.
Сердца пусть бьются в унисон
В твой юбилей, в твой день рожденья.
Прими мой искренний поклон,
Мои любовь и преклоненье.
***
Мамулечка родная, с юбилеем
Сегодня поздравляю тебя я.
С тобой я стала краше и мудрее.
Взрослее стала доченька твоя.
Моя хорошая, тебе я пожелаю
Удачи, здравия и в жизни не знать бед,
Во всём тебе помочь я обещаю,
Благодарю за мудрый твой совет.
Еще, роднуль, желаю я достатка,
Всех благ земных, гармонии, тепла.
Чтоб было всё всегда с тобой в порядке —
Это моя заветная мечта!
Так часто меня путают с тобою —
Улыбка та же, и веселый взгляд,
Моя родная мама, с юбилеем,
Хочу тебе здоровья пожелать!
Его не купишь, не найдешь, не скопишь,
Его любимая, всегда надо беречь,
Я от души хочу сказать спасибо,
За то, что родила, смогла сберечь!
Будь самой доброй, мама, не печалься,
И грусть из сердца выгони взашей,
Ты просто мамочкой моею оставайся,
И отмечай с душой свой юбилей!
Поздравление маме с юбилеем от дочери
Любимая мамочка, поздравляю тебя с твоим юбилеем! Ты для меня самый дорогой на свете человек, ведь без тебя не было бы меня. Именно ты, мама, научила меня всему, именно благодаря тебе я стала той, кем являюсь сейчас. Ты показала, что значит быть настоящей женщиной. Спасибо тебе. И еще раз поздравляю! Будь счастлива!
***
Мамулечка моя родная! Столько ласки и тепла в этом слове. Я хочу поздравить тебя с прекрасным праздником в твоей жизни и пожелать, чтобы в твоем доме всегда ярко светило солнышко и дарило тебе и твоим близким прекрасное настроение. Не болей и будь счастлива! Я тебя люблю!
***
С юбилеем, милая мама! Ты так еще молода и полна сил, что может позавидовать каждый. Продолжай держать себя в форме, любить свои увлечения, реализовывать свои планы. Пусть бодрость духа и вдохновение будут твоими постоянными спутниками по жизни. Спокойствия душевного, позитива, заботы со стороны семьи и близких людей. Пусть здоровье не покидает тебя, а оптимизм и успех всегда идут под руку.
***
Мамочка, я поздравляю тебя с юбилеем. Для дочки мама — радость и услада, нежность и добрый совет, и я хочу пожелать тебе, моя родная, с улыбкой, счастьем в сердце и радостью встречать каждый рассвет. Пусть всё у тебя получается, пусть в твоей жизни будут теплые зимы, цветущие вёсны, солнечные летние дни и красочные дни осени. Здоровья тебе, мамочка, прекрасного настроения и неувядаемой красоты!
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