Привітання з ювілеєм мамі від дочки: найкращі побажання у віршах та прозі

Мамі буде неймовірно приємно почути добрі слова у свій ювілей

Дочка як ніхто інший знає та відчуває свою маму. І ніхто інший не привітає свою улюблену матусю із ювілеєм так, як це зробить дочка.

Від надлишку почуттів чи повсякденної метушні буває важко зосередитися і підібрати правильні слова побажань. "Телеграф" вирішив прийти на допомогу і склав добірку поздоровлень на ювілей мамі від дочки. Ці побажання можна відразу ж відправити матусі в месенджері, або скористатися ними як натхнення.

Вірш мамі на ювілей від дочки

Мамо моя, люба, наймиліша, Яке щастя, що ти в мене є! Твої очі самі найрідніші, Ти, неначе сонечко моє! Побажаю я тобі здоров’я, Радості у серці назавжди. І живе нехай воно з любов’ю Тих, кого так ніжно любиш ти!

***

Моя рідненька матуся!

До тебе я пригорнуся.

І тихо-тихо прошепочу

Як дуже-дуже сильно хочу

Із ювілеєм привітати,

Здоров’я й щастя побажати.

І руки, що усе встигають,

Частіше хай відпочивають.

Літа твої, що пролітають

Рахунку, мамо, хай не знають.

А посмішка щоб не зникала

І на вустах твоїх сіяла.

Хай світлим буде майбуття,

Щоб ти не сумувала,

Тобі я вдячна за життя

Хочу, щоб ти це знала.

Ти у життя дала дорогу

Спасибі за любов й тривоги,

Бажаю миру і добра,

Моя матусю дорога!

Рідна матусю, тебе я вітаю, Кращого всього тобі побажаю: Бути здоровою, жити багато, Щоб кожен день був чарівнішим святом! Ти — промінь сонця для мене, матусю, Господу Богу на тебе молюся. Тільки найкращого тобі бажаю, З святом, рідненька, тебе я вітаю!

Поздоровлення мамі з ювілеєм від дочки

Улюблена мамо, вітаю тебе з твоїм ювілеєм! Ти для мене найдорожча на світі людина, адже без тебе не було б мене. Саме ти, мамо, навчила мене всього, саме завдяки тобі я стала тією, ким зараз є. Ти показала, що означає бути справжньою жінкою. Спасибі тобі. І ще раз вітаю! Будь щаслива!

***

Мамочко моя рідна! Стільки ласки та тепла у цьому слові. Я хочу привітати тебе з прекрасним святом у твоєму житті та побажати, щоб у твоєму домі завжди яскраво світило сонечко та дарувало тобі та твоїм близьким прекрасний настрій. Не хворій і будь щаслива! Я тебе люблю!

***

З ювілеєм, люба мамо! Ти така ще молода і сповнена сил, що може позаздрити кожен. Продовжуй тримати себе у формі, любити свої захоплення, реалізовувати свої плани. Нехай бадьорість духу та натхнення будуть твоїми постійними супутниками у житті. Спокою душевного, позитиву, турботи з боку сім'ї та близьких людей. Нехай здоров'я не залишає тебе, а оптимізм та успіх завжди йдуть під руку.

***

Мамо, я вітаю тебе з ювілеєм. Для дочки мама — радість і насолода, ніжність і добра порада, і я хочу побажати тобі, моя рідна, з усмішкою, щастям у серці та радістю зустрічати кожен світанок. Нехай у тебе все виходить, нехай у твоєму житті будуть теплі зими, квітучі весни, сонячні літні дні та барвисті дні осені. Здоров’я тобі, матусю, прекрасного настрою та невідцвітної краси!

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