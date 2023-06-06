Привітання з ювілеєм мамі від дочки: найкращі побажання у віршах та прозі
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Мамі буде неймовірно приємно почути добрі слова у свій ювілей
Дочка як ніхто інший знає та відчуває свою маму. І ніхто інший не привітає свою улюблену матусю із ювілеєм так, як це зробить дочка.
Від надлишку почуттів чи повсякденної метушні буває важко зосередитися і підібрати правильні слова побажань. "Телеграф" вирішив прийти на допомогу і склав добірку поздоровлень на ювілей мамі від дочки. Ці побажання можна відразу ж відправити матусі в месенджері, або скористатися ними як натхнення.
Вірш мамі на ювілей від дочки
Мамо моя, люба, наймиліша,
Яке щастя, що ти в мене є!
Твої очі самі найрідніші,
Ти, неначе сонечко моє!
Побажаю я тобі здоров’я,
Радості у серці назавжди.
І живе нехай воно з любов’ю
Тих, кого так ніжно любиш ти!
***
Моя рідненька матуся!
До тебе я пригорнуся.
І тихо-тихо прошепочу
Як дуже-дуже сильно хочу
Із ювілеєм привітати,
Здоров’я й щастя побажати.
І руки, що усе встигають,
Частіше хай відпочивають.
Літа твої, що пролітають
Рахунку, мамо, хай не знають.
А посмішка щоб не зникала
І на вустах твоїх сіяла.
Хай світлим буде майбуття,
Щоб ти не сумувала,
Тобі я вдячна за життя
Хочу, щоб ти це знала.
Ти у життя дала дорогу
Спасибі за любов й тривоги,
Бажаю миру і добра,
Моя матусю дорога!
Рідна матусю, тебе я вітаю,
Кращого всього тобі побажаю:
Бути здоровою, жити багато,
Щоб кожен день був чарівнішим святом!
Ти — промінь сонця для мене, матусю,
Господу Богу на тебе молюся.
Тільки найкращого тобі бажаю,
З святом, рідненька, тебе я вітаю!
Поздоровлення мамі з ювілеєм від дочки
Улюблена мамо, вітаю тебе з твоїм ювілеєм! Ти для мене найдорожча на світі людина, адже без тебе не було б мене. Саме ти, мамо, навчила мене всього, саме завдяки тобі я стала тією, ким зараз є. Ти показала, що означає бути справжньою жінкою. Спасибі тобі. І ще раз вітаю! Будь щаслива!
***
Мамочко моя рідна! Стільки ласки та тепла у цьому слові. Я хочу привітати тебе з прекрасним святом у твоєму житті та побажати, щоб у твоєму домі завжди яскраво світило сонечко та дарувало тобі та твоїм близьким прекрасний настрій. Не хворій і будь щаслива! Я тебе люблю!
***
З ювілеєм, люба мамо! Ти така ще молода і сповнена сил, що може позаздрити кожен. Продовжуй тримати себе у формі, любити свої захоплення, реалізовувати свої плани. Нехай бадьорість духу та натхнення будуть твоїми постійними супутниками у житті. Спокою душевного, позитиву, турботи з боку сім'ї та близьких людей. Нехай здоров'я не залишає тебе, а оптимізм та успіх завжди йдуть під руку.
***
Мамо, я вітаю тебе з ювілеєм. Для дочки мама — радість і насолода, ніжність і добра порада, і я хочу побажати тобі, моя рідна, з усмішкою, щастям у серці та радістю зустрічати кожен світанок. Нехай у тебе все виходить, нехай у твоєму житті будуть теплі зими, квітучі весни, сонячні літні дні та барвисті дні осені. Здоров’я тобі, матусю, прекрасного настрою та невідцвітної краси!
Раніше "Телеграф" публікував прикольні привітання мамі з днем народження.