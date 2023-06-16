Поздравления с днем рождения папе от дочери: трогательные пожелания своими словами

Папа будет рад услышать от дочери самые теплые и добрые слова

День рождения папы — особенный праздник в жизни каждой дочери, которая очень любит и дорожит им. По этому случаю стоит подготовить пожелания, которые заставят отца почувствовать себя особенным.

Если нужные слова не находятся, воспользуйтесь этой подборкой. В ней "Телеграф" собрал поздравления с днем ​​рождения папе от дочери, которые заставят его почувствовать себя лучшим папой на земле.

Трогательное поздравление папе с днем рождения от дочери

Папа, сегодня твой день рождения. Этот день особенный. К сожалению, я не часто говорю, как сильно люблю тебя, но знай, что ты и мама — самые главные люди в моей жизни. Хочу сказать тебе спасибо за всё, что ты для меня сделал. Этому нет цены. Желаю тебе самой приятной жизни. Пускай сбудутся все твои мечты и желания. Давай проведем этот день на полную. С днем рождения!

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Дорогой мой, любимый, замечательный папочка! Я желаю, чтобы сбывались мечты, и удача никогда не подводила. Желаю всегда здоровья, много энергии, работоспособности и физических сил. Пускай день за днем идет, а за ними и целые счастливые года, ты никогда не унывай и духом не старей никогда. Всегда оставайся таким же веселым и добрым, умным, щедрым, а иногда и озорным. Будь моей поддержкой, моим самым любимым, самым дорогим и самым родным. С днем рождения!

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Мой самый главный мужчина в жизни, папочка, поздравляю тебя с днем рождения! Мое крепкое, надежное плечо, желаю тебе не знать ни горести, ни бед. Желаю жить долго и счастливо, не зная усталости и печали. Пусть дни приносят только радости, окружающие люди ценят и не огорчают. Улыбайся чаще и будь бодр духом. Бесконечно люблю тебя!

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Самый сильный, смелый, надежный мужчина сегодня празднует день рождения! Ты лучший, потому что ты — мой папа! Я так тобой горжусь. Желаю здоровья, счастья, долголетия, семейного тепла, улыбок. Благодарю за заботу, переживания, любовь, внимание и за мое счастливое детство. Береги себя и не старей, папуля.

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Любимый папа, с днем рождения! Желаю тебе быть здоровым всю свою жизнь, не грустить и не хворать. Удачи и успехов тебе во всех начинаниях, финансового благополучия. Счастья и любви вам с мамой еще на долгие-долгие годы. Я всегда буду любить тебя. Ты пример настоящего мужчины. Спасибо тебе за то, что ты есть!

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Дорогой папа, поздравляю тебя с днем рождения! Я очень рада, что ты у меня есть — такой сильный, родной и близкий мне человек. Я желаю тебе долгих счастливых лет. Чтобы ты всегда чувствовал себя любимым, чтобы твои друзья и семья всегда тебя поддерживали. Чтобы твоя жизнь была наполнена радостными переживаниями и счастливыми встречами!

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения папе от сына.