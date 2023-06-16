Вітання з днем народження татові від дочки: зворушливі побажання своїми словами

Тато буде радий почути від дочки найтепліші та найдобріші слова

День народження тата — особливе свято в житті кожної дочки, яка дуже любить і цінує його. З цієї нагоди варто підготувати побажання, що змусять батька відчути себе особливим.

Якщо потрібні слова не знаходяться, скористайтесь цією збіркою. У ній "Телеграф" зібрав привітання з днем ​​народження татові від дочки, які змусять його відчути себе найкращим татом на Землі.

Зворушливе привітання татові з днем народження від дочки

Тату, сьогодні твій день народження. Цей день особливий. На жаль, я не часто говорю, як сильно люблю тебе, але знай, що ти та мама — найголовніші люди в моєму житті. Хочу сказати тобі спасибі за все, що ти зробив для мене. Цьому немає ціни. Бажаю тобі найприємнішого життя. Нехай збудуться всі твої мрії та бажання. Проведімо цей день на повну. З Днем народження!

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Дорогий мій, чудовий татко! Я бажаю, щоб справджувалися мрії, і успіх ніколи не підводив. Бажаю завжди здоров’я, багато енергії, працездатності та фізичних сил. Нехай день за днем іде, а за ними й цілі щасливі роки, ти ніколи не журися і духом не старішай ніколи. Завжди залишайся таким же веселим і добрим, розумним, щедрим, а іноді й пустотливим. Будь моєю підтримкою, моїм найулюбленішим, найдорожчим і найріднішим. З Днем народження!

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Мій найголовніший чоловік у житті, татку, вітаю тебе з днем народження! Моє міцне, надійне плече, бажаю тобі не знати ні прикрощів, ні бід. Бажаю жити довго та щасливо, не знаючи втоми та смутку. Нехай дні приносять лише радості, оточення цінує і не засмучує. Усміхайся частіше і будь бадьорий духом. Нескінченно люблю тебе!

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Найсильніший, сміливий, надійний чоловік сьогодні святкує день народження! Ти найкращий, бо ти мій тато! Я так тобою пишаюся. Бажаю здоров’я, щастя, довголіття, сімейного тепла, посмішок. Дякую за турботу, переживання, любов, увагу та за моє щасливе дитинство. Бережи себе і не старій, татко.

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Улюблений тато, з днем народження! Бажаю тобі бути здоровим все своє життя, не сумувати та не хворіти. Удачі та успіхів тобі у всіх починаннях, добробуту. Щастя та любові вам із мамою ще на довгі-довгі роки. Я завжди буду любити тебе. Ти приклад справжнього чоловіка. Дякую тобі за те, що ти є!

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Дорогий тату, вітаю тебе з днем народження! Я дуже рада, що ти в мене є — така сильна, рідна і близька мені людина. Я бажаю тобі довгих щасливих літ. Щоб ти завжди відчував себе коханим, щоб твої друзі та сім’я завжди тебе підтримували. Щоб твоє життя було наповнене радісними переживаннями та щасливими зустрічами!

Раніше "Телеграф" публікував привітання з днем народження батькові від сина.