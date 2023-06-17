Стихи папе на день рождения от дочери: трогательные до слез поздравления

В свой день рождения папа достоин самых добрых и самых нежных слов

Папа – самый главный мужчина в жизни каждого ребенка, особенно дочери. Отец с трепетом относится к дочери и старается сделать все, чтобы она ни в чем не нуждалась. День рождения отца — повод для дочери ответить на его внимание и заботу и проявить свои чувства. Сделать это можно с помощью красивого стиха для папы.

В этой подборке "Телеграф" собрал стихи папе от дочери в день рождения. Выберите один из них и отправьте имениннику в мессенджере. Папе будет неимоверно приятно получить такой красивый знак внимания от дочери.

Стих для папы на день рождения от дочки

В детстве я была принцессой, Ты был мой отец-король, Я капризна, как все дети, У тебя сложнее роль Поучал, прощал, смеялся, Если надо, удивлялся, И безумно добрым был, Редко, но чуть-чуть журил. Весь набор твоей заботы, Кроме основной работы, Дал хороший результат! Папочка, тебе, Виват!

***

Любимый папа, с днем рожденья,

Прими в подарок поздравленья,

Всех пожеланий мне не счесть,

Спасибо, что на свете есть!

Пусть этот день мечты исполнит,

И счастьем душу вмиг наполнит,

Пусть радость льется, как река,

И будет жизнь твоя легка!

Таким же добрым оставайся,

Успехов твердо добивайся,

Всех радостей тебе земных

И уваженья от родных!

Мой родной любимый папа! С днем рождения тебя. Мы спешим тебя поздравить — Дочь и вся твоя родня. Все тебе желают счастья, Денег, мира и добра. Ну, а я добавлю тихо: Папа, я люблю тебя. Самый добрый, самый смелый — Это все, пап, про тебя. Просто знай, гордиться очень Своим папой дочь твоя.

***

Папочка любимый, ты – неоценимый,

Я тебе желаю в жизни не грустить,

С горем не встречаться, чаще улыбаться,

Как всегда, быть добрым, от души шутить!

Ты – наша опора, чуткий и надежный,

Наш пример достойный, лучший образец!

Оставайся вечно ты таким, как прежде,

Будь всегда счастливым, милый мой отец!

Я хочу, чтоб сказкой жизнь твоя казалась,

И задор твой юный в сердце не угас,

Чтобы отступила навсегда усталость,

Чтобы долго-долго радовал ты нас!

Милый папа, мой хороший, До чего ж с тобой мы схожи. Поздравляю я, любя, С днем рождения тебя! Средь забот, среди трудов, В длинной череде годов И в минуты суеты — Будь всегда счастливым ты. И в делах тебе побед, И здоровых долгих лет, Сил, энергии, добра, Настроенья — на "ура". Будет пусть крепка семья, Будут верными друзья, Благ, достатка, добрых встреч. Обещай себя беречь!

***

Дорогой, любимый папа,

С днем рождения, родной!

Принимай же поздравления,

Мой папуля, мой герой!

Будь всегда-всегда веселым,

Позитивным, волевым,

Бодрым, главное, здоровым,

Лучшим папочкой моим!

Ты мужчина идеальный,

Самый сильный и крутой.

Знай, что я, твоя принцесса,

Буду рядышком с тобой!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения папе от сына.