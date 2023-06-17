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Стихи папе на день рождения от дочери: трогательные до слез поздравления

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Красивые стихи помогут выразить ваши чувства
Красивые стихи помогут выразить ваши чувства. Фото freepik.com

В свой день рождения папа достоин самых добрых и самых нежных слов

Папа – самый главный мужчина в жизни каждого ребенка, особенно дочери. Отец с трепетом относится к дочери и старается сделать все, чтобы она ни в чем не нуждалась. День рождения отца — повод для дочери ответить на его внимание и заботу и проявить свои чувства. Сделать это можно с помощью красивого стиха для папы.

В этой подборке "Телеграф" собрал стихи папе от дочери в день рождения. Выберите один из них и отправьте имениннику в мессенджере. Папе будет неимоверно приятно получить такой красивый знак внимания от дочери.

Стих для папы на день рождения от дочки

В детстве я была принцессой,

Ты был мой отец-король,

Я капризна, как все дети,

У тебя сложнее роль

Поучал, прощал, смеялся,

Если надо, удивлялся,

И безумно добрым был,

Редко, но чуть-чуть журил.

Весь набор твоей заботы,

Кроме основной работы,

Дал хороший результат!

Папочка, тебе, Виват!

***

Любимый папа, с днем рожденья,

Прими в подарок поздравленья,

Всех пожеланий мне не счесть,

Спасибо, что на свете есть!

Пусть этот день мечты исполнит,

И счастьем душу вмиг наполнит,

Пусть радость льется, как река,

И будет жизнь твоя легка!

Таким же добрым оставайся,

Успехов твердо добивайся,

Всех радостей тебе земных

И уваженья от родных!

Мой родной любимый папа!

С днем рождения тебя.

Мы спешим тебя поздравить —

Дочь и вся твоя родня.

Все тебе желают счастья,

Денег, мира и добра.

Ну, а я добавлю тихо:

Папа, я люблю тебя.

Самый добрый, самый смелый —

Это все, пап, про тебя.

Просто знай, гордиться очень

Своим папой дочь твоя.

***

Папочка любимый, ты – неоценимый,

Я тебе желаю в жизни не грустить,

С горем не встречаться, чаще улыбаться,

Как всегда, быть добрым, от души шутить!

Ты – наша опора, чуткий и надежный,

Наш пример достойный, лучший образец!

Оставайся вечно ты таким, как прежде,

Будь всегда счастливым, милый мой отец!

Я хочу, чтоб сказкой жизнь твоя казалась,

И задор твой юный в сердце не угас,

Чтобы отступила навсегда усталость,

Чтобы долго-долго радовал ты нас!

Милый папа, мой хороший,

До чего ж с тобой мы схожи.

Поздравляю я, любя,

С днем рождения тебя!

Средь забот, среди трудов,

В длинной череде годов

И в минуты суеты —

Будь всегда счастливым ты.

И в делах тебе побед,

И здоровых долгих лет,

Сил, энергии, добра,

Настроенья — на "ура".

Будет пусть крепка семья,

Будут верными друзья,

Благ, достатка, добрых встреч.

Обещай себя беречь!

***

Дорогой, любимый папа,

С днем рождения, родной!

Принимай же поздравления,

Мой папуля, мой герой!

Будь всегда-всегда веселым,

Позитивным, волевым,

Бодрым, главное, здоровым,

Лучшим папочкой моим!

Ты мужчина идеальный,

Самый сильный и крутой.

Знай, что я, твоя принцесса,

Буду рядышком с тобой!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения папе от сына.

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#Стихи #Поздравления #Пожелания #С Днем рождения