Стихи папе на день рождения от дочери: трогательные до слез поздравления
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В свой день рождения папа достоин самых добрых и самых нежных слов
Папа – самый главный мужчина в жизни каждого ребенка, особенно дочери. Отец с трепетом относится к дочери и старается сделать все, чтобы она ни в чем не нуждалась. День рождения отца — повод для дочери ответить на его внимание и заботу и проявить свои чувства. Сделать это можно с помощью красивого стиха для папы.
В этой подборке "Телеграф" собрал стихи папе от дочери в день рождения. Выберите один из них и отправьте имениннику в мессенджере. Папе будет неимоверно приятно получить такой красивый знак внимания от дочери.
Стих для папы на день рождения от дочки
В детстве я была принцессой,
Ты был мой отец-король,
Я капризна, как все дети,
У тебя сложнее роль
Поучал, прощал, смеялся,
Если надо, удивлялся,
И безумно добрым был,
Редко, но чуть-чуть журил.
Весь набор твоей заботы,
Кроме основной работы,
Дал хороший результат!
Папочка, тебе, Виват!
***
Любимый папа, с днем рожденья,
Прими в подарок поздравленья,
Всех пожеланий мне не счесть,
Спасибо, что на свете есть!
Пусть этот день мечты исполнит,
И счастьем душу вмиг наполнит,
Пусть радость льется, как река,
И будет жизнь твоя легка!
Таким же добрым оставайся,
Успехов твердо добивайся,
Всех радостей тебе земных
И уваженья от родных!
Мой родной любимый папа!
С днем рождения тебя.
Мы спешим тебя поздравить —
Дочь и вся твоя родня.
Все тебе желают счастья,
Денег, мира и добра.
Ну, а я добавлю тихо:
Папа, я люблю тебя.
Самый добрый, самый смелый —
Это все, пап, про тебя.
Просто знай, гордиться очень
Своим папой дочь твоя.
***
Папочка любимый, ты – неоценимый,
Я тебе желаю в жизни не грустить,
С горем не встречаться, чаще улыбаться,
Как всегда, быть добрым, от души шутить!
Ты – наша опора, чуткий и надежный,
Наш пример достойный, лучший образец!
Оставайся вечно ты таким, как прежде,
Будь всегда счастливым, милый мой отец!
Я хочу, чтоб сказкой жизнь твоя казалась,
И задор твой юный в сердце не угас,
Чтобы отступила навсегда усталость,
Чтобы долго-долго радовал ты нас!
Милый папа, мой хороший,
До чего ж с тобой мы схожи.
Поздравляю я, любя,
С днем рождения тебя!
Средь забот, среди трудов,
В длинной череде годов
И в минуты суеты —
Будь всегда счастливым ты.
И в делах тебе побед,
И здоровых долгих лет,
Сил, энергии, добра,
Настроенья — на "ура".
Будет пусть крепка семья,
Будут верными друзья,
Благ, достатка, добрых встреч.
Обещай себя беречь!
***
Дорогой, любимый папа,
С днем рождения, родной!
Принимай же поздравления,
Мой папуля, мой герой!
Будь всегда-всегда веселым,
Позитивным, волевым,
Бодрым, главное, здоровым,
Лучшим папочкой моим!
Ты мужчина идеальный,
Самый сильный и крутой.
Знай, что я, твоя принцесса,
Буду рядышком с тобой!
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения папе от сына.