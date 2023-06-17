Вірші татові на день народження від дочки: зворушливі до сліз вітання
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У свій день народження тато гідний найдобріших і найніжніших слів
Тато – найголовніший чоловік у житті кожної дитини, особливо дочки. Батько з трепетом ставиться до дочки та намагається зробити все, щоб вона нічого не потребувала. День народження батька – привід для дочки відповісти на його увагу та турботу та виявити свої почуття. Зробити це можна за допомогою гарного вірша для тата.
У цій добірці "Телеграф" зібрав вірші батькові від дочки у день народження. Виберіть один із них і відправте імениннику в месенджері. Батькові буде неймовірно приємно отримати такий гарний знак уваги від дочки.
Вірш для тата на день народження від дочки
З днем народження, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло.
***
Тату, любий мій, рідненький.
Бажаю, щоб був ти здоровеньким.
Щастя, миру та добра
І кохання ще сповна.
Дякую тобі за все.
Ти — найкращий, знай же це.
Хай збуваються всі мрії
Й перевершать всі надії.
Татусю, любий, дорогий,
Для мене найдорожчий.
Бажаю, щоб щасливо жив,
З спокійним серцем денно й нощно!
Достатку, радощів, тепла,
Живи та завжди посміхайся.
Ти всіх крутіший на землі,
Таким для мене й залишайся!
***
Тато мій милий, красивий та мужній,
Добрий, уважний, такий небайдужий,
Я з днем народження поздоровляю,
Щастя людського навіки бажаю!
Завжди на роботі щоб був ти найкращий,
Сильний, умілий та роботящий,
Хай тебе цінять і поважають,
Премію дати не забувають!
Вдома кохають без міри і ліку,
Хай Бог дає тобі довгого віку,
Радості, щастя і гарних онуків,
Щоб не було поміж нами розлуки!
Тату рідний, дорогий, я тебе вітаю!
В день народження тобі радості бажаю,
Щоб міцним і сильним був, не хворів ніколи,
Та щоб гарною була твоя щира доля!
Будь успішний, молодий, дужий та багатий,
На роботі ти працюй весело, завзято,
Хай в городі і в садку родить все багато,
Щоб щасливий був завжди мій найкращий тато!
***
Тата вітаю сьогодні зі святом!
Слово хай лине до тебе крилате,
Буде чудовим і гарним цей ранок,
Сяє у погляді щастя серпанок.
Будь же здоровим, щасливим, привітним,
Гарним й спокійним, мов сонячне літо,
Щиро тебе обіймаю й тулюся
До твого серденька, рідний татусю!
Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження батькові від сина.