Вірші татові на день народження від дочки: зворушливі до сліз вітання

У свій день народження тато гідний найдобріших і найніжніших слів

Тато – найголовніший чоловік у житті кожної дитини, особливо дочки. Батько з трепетом ставиться до дочки та намагається зробити все, щоб вона нічого не потребувала. День народження батька – привід для дочки відповісти на його увагу та турботу та виявити свої почуття. Зробити це можна за допомогою гарного вірша для тата.

У цій добірці "Телеграф" зібрав вірші батькові від дочки у день народження. Виберіть один із них і відправте імениннику в месенджері. Батькові буде неймовірно приємно отримати такий гарний знак уваги від дочки.

Вірш для тата на день народження від дочки

З днем народження, татусю, Я вітаю від душі. Хай від щастя тобі доля Подарує всі ключі. Буде хай міцним здоров’я, Успіх хай в житті прийде. Кожен день тобі хай радість І натхнення лиш несе. Ти прийми мою подяку За підтримку і добро. Погляд твій завжди дарує Мені віру і тепло.

***

Тату, любий мій, рідненький.

Бажаю, щоб був ти здоровеньким.

Щастя, миру та добра

І кохання ще сповна.

Дякую тобі за все.

Ти — найкращий, знай же це.

Хай збуваються всі мрії

Й перевершать всі надії.

Татусю, любий, дорогий, Для мене найдорожчий. Бажаю, щоб щасливо жив, З спокійним серцем денно й нощно! Достатку, радощів, тепла, Живи та завжди посміхайся. Ти всіх крутіший на землі, Таким для мене й залишайся!

***

Тато мій милий, красивий та мужній,

Добрий, уважний, такий небайдужий,

Я з днем народження поздоровляю,

Щастя людського навіки бажаю!

Завжди на роботі щоб був ти найкращий,

Сильний, умілий та роботящий,

Хай тебе цінять і поважають,

Премію дати не забувають!

Вдома кохають без міри і ліку,

Хай Бог дає тобі довгого віку,

Радості, щастя і гарних онуків,

Щоб не було поміж нами розлуки!

Тату рідний, дорогий, я тебе вітаю! В день народження тобі радості бажаю, Щоб міцним і сильним був, не хворів ніколи, Та щоб гарною була твоя щира доля! Будь успішний, молодий, дужий та багатий, На роботі ти працюй весело, завзято, Хай в городі і в садку родить все багато, Щоб щасливий був завжди мій найкращий тато!

***

Тата вітаю сьогодні зі святом!

Слово хай лине до тебе крилате,

Буде чудовим і гарним цей ранок,

Сяє у погляді щастя серпанок.

Будь же здоровим, щасливим, привітним,

Гарним й спокійним, мов сонячне літо,

Щиро тебе обіймаю й тулюся

До твого серденька, рідний татусю!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження батькові від сина.