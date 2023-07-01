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Поздравление с днем рождения дорогой свекрови: душевные пожелания своими словами

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
telegraf.com.ua

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Когда дело доходит до свекрови, большинство невесток чувствуют себя обязанным отправить ей поздравление с днем ​​рождения. Мама мужа будет очень рада услышать приятные слова и комплименты в свой адрес. А еще трогательное пожелание поможет наладить или улучшить отношения с женщиной, которая родила и воспитала вашу вторую половину.

"Телеграф" собрал коллекцию красивых пожеланий, чтобы вы могли поздравить свекровь с днем рождения своими словами.

Дорогая моя вторая мама, любимая свекровь! В день рождения мне искренне хотелось бы пожелать вам всегда оставаться доброй и приветливой, ласковой и милой. Пусть ничто не омрачает вас, а дети и внуки озаряют каждый день счастьем и улыбками ваш дом. Желаю не терять оптимизма, верить только в хорошее, а мы всегда будем рядом с вами.

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Сегодня я от души и всего сердца хочу поздравить свою любимую свекровь с Днем рождения! Я очень вас люблю и искренне считаю, что мне несказанно с вами повезло. Я желаю вам счастья, любви, крепкого здоровья и исполнения задуманных мечт и желаний. Пусть у вас всегда будет прекрасное настроение и свет в душе!

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Дорогая, лучезарная, любимая и незаменимая свекровь! В этот прекрасный день хочу пожелать всегда оставаться такой яркой, положительной, жизнерадостной, энергичной и веселой! Пусть во всех начинаниях и повседневных делах тебе сопутствует удача, дом будет наполнен радостным смехом близких, пусть будет крепким здоровье и не заканчивается благополучие! С Днем рождения!

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С днем рождения, мама! Вы — не просто свекровь, вы — потрясающий человек, мудрость и доброта которого способна исцелить, поднять и осчастливить! И я от всей свой любящей души желаю вам настоящего и яркого человеческого, женского, материнского и бабушкиного счастья, в котором смех и любовь наполняют каждый ваш день!

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Дорогая наша мама, любимая бабушка и обожаемая свекровь! Желаем тебе долгих и бесконечно счастливых лет жизни, здоровья и благополучия. Желаем, чтобы ты никогда не грустила, не болела и не тревожилась. Желаем, чтобы ты всегда была такой же доброй, отзывчивой и открытой женщиной. Пускай твоя доброта приносит счастья тебе и всем тем, кого ты любишь. С днем рождения!

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Моя многоуважаемая, удивительная, мудрая, прекрасная свекровь, с днем рождения! Пусть Вашу жизнь наполняют яркие, интересные, приятные моменты, а удача сопутствует везде и всюду! Желаю, чтобы Вы и дальше наслаждались своим счастьем и покоряли мир своей красотой. Всегда улыбайтесь и ежедневно открывайте для себя что-то новое и прекрасное.

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Моя свекровь — это и вторая мама, и даже лучшая подруга. Редко так бывает, когда две женщины любят одного мужчину. Но у нас с мамой все по-другому. Спасибо Вам за мудрость, спасибо за поддержку и помощь. Пускай Ваше открытое, доброе сердце всегда стучит ритмично и дает сбой, ускоряясь, только при самых положительных эмоциях.

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения для свекрови.

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