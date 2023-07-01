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Вітання з днем народження для дорогої свекрухи: душевні побажання своїми словами

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
telegraf.com.ua

Підберіть для свекрухи найкращі слова

Коли справа доходить до свекрухи, більшість невісток почуваються зобов’язаними надіслати їй привітання з днем ​​народження. Мама чоловіка буде дуже рада почути приємні слова та компліменти на свою адресу. А ще зворушливе побажання допоможе налагодити чи покращити стосунки з жінкою, яка народила та виховала вашу другу половину.

"Телеграф" зібрав колекцію гарних побажань, щоб ви могли привітати свекруху з днем народження своїми словами.

Дорога моя друга мама, улюблена свекруха! У день народження мені щиро хотілося б побажати вам завжди залишатися доброю та привітною, лагідною та милою. Нехай ніщо не затьмарює вас, а діти та онуки осяють щодня щастям та усмішками ваш будинок. Бажаю не втрачати оптимізму, вірити лише у добре, а ми завжди будемо поряд із вами.

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Сьогодні я від душі та всього серця хочу привітати свою улюблену свекруху з Днем народження! Я дуже вас люблю і щиро вважаю, що мені дуже з вами пощастило. Я бажаю вам щастя, кохання, міцного здоров’я та виконання задуманих мрій та бажань. Нехай у вас завжди буде чудовий настрій та світло в душі!

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Дорога, промениста, улюблена і незамінна свекруха! Цього прекрасного дня хочу побажати завжди залишатися такою яскравою, позитивною, життєрадісною, енергійною та веселою! Нехай у всіх починаннях та повсякденних справах тебе супроводжує удача, будинок буде наповнений радісним сміхом близьких, нехай буде міцним здоров’я та не закінчується добробут! З Днем народження!

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З Днем народження, мамо! Ви не просто свекруха, ви приголомшлива людина, мудрість і доброта якої здатна зцілити, підняти та ощасливити! І я від усієї своєї люблячої душі бажаю вам справжнього та яскравого людського, жіночого, материнського та бабусиного щастя, в якому сміх та любов наповнюють кожен ваш день!

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Дорога наша мама, улюблена бабуся і свекруха! Бажаємо тобі довгих і нескінченно щасливих років життя, здоров’я та добробуту. Бажаємо, щоб ти ніколи не сумувала, не хворіла і не турбувалася. Бажаємо, щоб ти завжди була такою ж доброю, чуйною та відкритою жінкою. Нехай твоя доброта приносить щастя тобі та всім тим, кого ти любиш. З Днем народження!

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Моя шанована, дивовижна, мудра, прекрасна свекруха, з днем народження! Нехай Ваше життя наповнюють яскраві, цікаві, приємні моменти, а удача супроводжує скрізь! Бажаю, щоб Ви й надалі насолоджувалися своїм щастям і підкорювали світ своєю красою. Завжди посміхайтеся та щодня відкривайте для себе щось нове та прекрасне.

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Моя свекруха – це і друга мама, і навіть найкраща подруга. Рідко так буває, коли дві жінки люблять одного чоловіка. Але у нас із мамою все інакше. Дякую Вам за мудрість, дякую за підтримку та допомогу. Нехай Ваше відкрите, добре серце завжди стукає ритмічно і дає збій, прискорюючись, тільки за позитивних емоцій.

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження для свекрухи.

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#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження