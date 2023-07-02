С Днем военно-морских сил Украины 2023: красивые поздравления в открытках

Дата праздника переносилась несколько раз

В этом месяце украинцев ждет множество праздников, в том числе и День Военно-морских сил Украины, который ежегодно празднуется в первое воскресенье июля. Наши моряки демонстрируют силу, мужественность и героизм, особенно в период войны, отстаивая морские границы нашего государства.

История праздника

День ВМС был установлен указом президента Украины Леонидом Кучмой от 17 августа 1996 года, впервые его отметили 1 августа 1997 года. Такую дату выбрали в честь первых в истории независимой Украины оперативно-тактических учений "Море-96", которые проходили с 30 июля по 1 августа 1996 года. Но в марте 2006 года, когда должность главы государства занимал Виктор Ющенко, день ВМС был перенесен на первое воскресенье июля, чтобы его празднование не припадало на будний день, поскольку это не нравилось морякам.

А в 2008 году Ющенко своим указом постановил отменить День Военно-Морских Сил, введя День Флота, но дату оставил прежней, до тех пор пока на пост не пришел следующий президент, теперь уже беглец, Виктор Янукович. В 2011 году он изменил дату праздника, чтобы он припадал на последнее воскресенье июля, соединив его с празднованием дня Военно-Морского Флота российской федерации.

В 2015 году, когда власть перешла к пятому президенту Украины Петру Порошенко, он возобновил праздник ВМС и с тех пор его снова стали отмечать в первое воскресенье июля.

Сегодня все работники гражданского и военного флота принимают поздравления от коллег-военных и обычных украинцев, которые благодарны им за службу и за защиту границ от российского агрессора. "Телеграф" подготовил по этому поводу лучшие открытки-поздравления.

"Телеграф" писал ранее, с 1 сентября текущего года многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Украинцам рассказали, когда теперь будет Рождество, Пасха, Покрова и День Святого Николая.