Дата свята переносилася кілька разів

Цього місяця на українців чекає безліч свят, у тому числі й День Військово-морських сил України, яке щорічно святкується в першу неділю липня. Наші моряки демонструють силу, мужність та героїзм, особливо у період війни, відстоюючи морські кордони нашої держави.

Історія свята

День ВМС був встановлений указом президента України Леонідом Кучмою від 17 серпня 1996 року, вперше його відзначили 1 серпня 1997 року. Таку дату обрали на честь перших в історії незалежної України оперативно-тактичних навчань "Море-96", які проходили з 30 липня по 1 серпня 1996 року. Але у березні 2006 року, коли посаду глави держави обіймав Віктор Ющенко, день ВМС було перенесено на першу неділю липня, щоб його святкування не припадало на будній день, оскільки це не подобалося морякам.

А у 2008 році Ющенко своїм указом ухвалив скасувати День Військово-Морських Сил, започаткувавши натомість День Флоту, але дату залишив незмінною, доки на посаду не прийшов наступний президент, тепер уже втікач, Віктор Янукович. У 2011 році він змінив дату свята, щоби вона припадала на останню неділю липня, з’єднавши його зі святкуванням дня Військово-Морського Флоту російської федерації.

У 2015 року, коли влада перейшла до п’ятого президента України Петра Порошенко, він відновив свято ВМС і з того часу його знову почали відзначати в першу неділю липня.

Сьогодні всі працівники цивільного та військового флоту приймають вітання від колег-військових та звичайних українців, які вдячні їм за службу та захист кордонів від російського агресора. "Телеграф" підготував із цього приводу найкращі листівки-вітання.

"Телеграф" писав раніше, що з 1 вересня поточного року багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Українцям розповіли, коли тепер буде Різдво, Великдень, Покрова та День Святого Миколая.