Поздравления с Ивана Купала 2023 на любой вкус: красивые картинки и музыкальные открытки

Поздравьте с купальским праздником своих близких, отправив теплое пожелание в сети

Народный праздник Ивана Купала –считается одним из самых мистических дат года и отмечается в ночь с 6 на 7 июля. В церковном календаре на июль он совпадает с праздником Рождества Иоанна Предтечи, так что в этом событии переплелись языческие и православные традиции.

В Иванов день устраивают народные гуляния возле водоемов. Некоторые обряды и обычаи наших предков в интерпретированном виде живут до сих пор, к примеру, популярны прыжки через костер, различные гадания, купальские купание и поиск "магического цветка" папоротника.

По случаю праздника Ивана Купала "Телеграф" подобрал для вас красивые картинки и музыкальные открытки, которые можно переслать близким и друзьям в мессенджерах или разместить в своих социальных сетях. Пусть Иванов день принесет вашим семьям здоровье, счастье, удачу и мир!

Красивые картинки на Ивана Купала 2023

Музыкальные открытки к празднику Ивана Купала (видео)

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько выходных и будних дней будет у украинцев в июле. Второй летний месяц предполагает ряд важных дат, о которых стоит знать.