Зі святом Івана Купала! Яскраві листівки з теплими побажаннями миру та щастя

Деякі давні слов’янські традиції святкування Івана Купала зберігаються досі

У ніч із 6 на 7 липня 2023 року у народі святкують День Івана Купала. Це стародавнє свято з традиціями, в яких переплелися різні культури, язичництво та православ’я. Церква називає цю дату Різдвом Іоанна Предтечі і згадує пророка, також відомого як Іоанн Хреститель, який передбачив появу Месії – Ісуса Христа.

Свято Івана Купала святкують весело та яскраво. Прийнято влаштовувати гуляння з танцями й піснями, стрибати через багаття, ворожити на нареченого, плести з квітів вінки і шукати загадкову квітку папороті.

Через повномасштабну російсько-українську війну багато українців не зможуть відзначити своє улюблене свято. На щастя, завжди є можливість привітати рідних і друзів душевною листівкою онлайн. "Телеграф" підготував для вас теплі привітання зі святом Івана Купала, які можна розмістити у соціальних мережах та розіслати у месенджерах 7 липня. Обов’язково побажайте близьким мирного неба, міцного здоров’я, добра й щастя.

Картинки на Івана Купала 2023

Вітання з Днем Івана Купала

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще святкові дати чекають на українців у липні 2023 року. Цього місяця в календарі є кілька спеціальних дат.