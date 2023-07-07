С праздником Ивана Купала! Яркие открытки с теплыми пожеланиями мира и счастья

Некоторые древние славянские традиции празднования Ивана Купала сохраняются до сих пор

В ночь с 6 на 7 июля 2023 года в народе празднуют День Ивана Купала. Это древний праздник с традициями, в которых переплелись разные культуры, язычество и православие. Церковь называет эту дату Рождеством Иоанна Предтечи и вспоминает пророка, также известного как Иоанн Креститель, предсказавшего пришествие Мессии – Иисуса Христа.

Праздник Ивана Купала празднуют весело и ярко. Принято устраивать гуляния с танцами и песнями, прыгать через костер, гадать на суженого, плести из цветов венки и искать загадочный цветок папоротника.

Из-за полномасштабной российско-украинской войны многие украинцы не смогут отметить свой любимый праздник. К счастью, всегда есть возможность поздравить родных и друзей душевной открыткой онлайн. "Телеграф" подготовил для вас теплые поздравления с праздником Ивана Купала, которые можно разместить в социальных сетях и разослать в мессенджерах 7 июля. Обязательно пожелайте близким мирного неба, крепкого здоровья, добра и счастья.

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Поздравления с Днем Ивана Купала

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще праздничные даты ожидают украинцев в июле 2023 года. В этом месяце в календаре значатся несколько особых дат.