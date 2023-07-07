Поздравления с праздником Ивана Купала: самые красивые открытки для близких и друзей

Праздничный купальский день – еще один повод пожелать всего самого доброго дорогим сердцу людям

Много лет назад славяне масштабно праздновали Ивана Купала в ночь с 6 на 7 июля (по григорианскому календарю). Некоторые из традиций сохранились до сих пор, хоть и осовременились: купание в водоемах, плетение венков, прыганье через костер и поиск мифического цветка папоротника.

Народный праздник в церковной традиции совпадает с Рождеством Иоанна Предтечи (тот самый Иван Купала), так что в этот день перемешались языческие и православные обычаи. Верующие чтят в этот день Иоанна Крестителя, пророка, который предсказал пришествие Мессии.

"Телеграф" публикует подборку ярких открыток ко Дню Ивана Купала. Выбирайте картинку, которая вам понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте родным, друзьям и коллегам в мессенджерах. Не забудьте пожелать им здоровой, счастливой, мирной и долгой жизни, ведь праздник – еще один повод сказать теплые слова своим близким.

Картинки на День Ивана Купала

Открытки с праздником Ивана Купала

Поздравления на Ивана Купала 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, какие еще праздники будут отмечать в Украине в июле 2023 года. В календаре на второй летний месяц есть несколько важных дат, хотя и дополнительных выходных в военное время не ожидается.