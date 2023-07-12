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Открытки с днем рождения крестной: красивые поздравления для "второй мамы"

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Открытка для крестной мамы
Открытка для крестной мамы. Фото telegraf.com.ua

Выберите для свей крестной самую красивую поздравительную открытку

Крестная, по сути, является "второй мамой". Поэтому в день рождения хочется порадовать ее чем-то особенным. Картинки с днем рождения крестная станут прекрасным дополнением и изюминкой поздравления именинницы.

Открытка крестной с днем рождения может содержать пожелания в прозе или стихи. Либо же на ней может быть изображена охапка красивых цветов. Главное — чтобы картинки крестной с днем рождения были позитивными, соответствовали вкусу именинницы и дарили для нее прекрасное настроение.

"Телеграф" публикует для вас открытки с днем рождения для крестной. Выбирайте картинку, которая понравилась, скачивайте на свой гаджет и отправляйте в соцсетях или мессенджерах своей второй маме. Надеемся, эти картинки с днем рождения крестной маме подарят имениннице улыбку и хорошее настроение.

Открытки с днем рождения крестной маме

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Ранее "Телеграф" публиковал душевные поздравления с днем рождения крестной в стихах и прозе.

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#День рождения #Поздравления #Открытки