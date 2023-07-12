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Листівки з днем народження хрещеній: красиві поздоровлення для "другої мами"

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Листівка для хрещеної мами
Листівка для хрещеної мами. Фото telegraf.com.ua

Виберіть для своєї хрещеної найкрасивішу вітальну листівку

Хресна, по суті, є "другою мамою". Тому в день народження хочеться порадувати її чимось особливим. Картинки з днем народження хрещена стануть чудовим доповненням та родзинкою привітання іменинниці.

Листівка хрещеній з днем народження може містити побажання у прозі або вірші. Або ж на ній може бути зображено оберемок красивих квітів. Головне — щоб картинки хрещеній з днем народження були позитивними, відповідали смакові іменинниці та дарували їй чудовий настрій.

"Телеграф" публікує вам листівки з днем народження для хресної. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте її на свій гаджет і відправляйте у соцмережах чи месенджерах своїй "другій мамі". Сподіваємося, ці картинки з днем народження хрещеній мамі подарують іменинниці посмішку та гарний настрій.

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Красиві листівки з днем народження для хрещеної

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Листівки для хресної

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Раніше "Телеграф" публікував душевні привітання з днем народження хрещеній у віршах та прозі.

Теги:
#День народження #Поздоровлення #Листівки