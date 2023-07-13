Открытка крестному с днем рождения: красивое поздравление "второму папе"

Выберите для крестного самое яркое поздравление

Приближается день рождения вашего крестного отца, и вы ищете хорошие поздравления, чтобы отправить ему в его особенный день? Если он находится рядом, всегда помогает вам советом и не только, день рождения — прекрасный повод отблагодарить своего "второго отца".

Подготовьте ему приятный подарок и торт в честь праздника. Открытка с днем рождения крестному папе также порадует именинника и поднимет ему настроение.

Специально для своих читателей "Телеграф" создал подборку с открытками для крестного с днем рождения. Мы надеемся, что вы найдете ту поздравительную картинку, которая вам действительно понравится, и отправите ее крестному в его день рождения.

Открытка для крестного с днем рождения

Открытка с днем рождения крестного отца

Открытка крестному на день рождения

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения для крестного в стихах и прозе.