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Листівка хрещеному з днем народження: красиве привітання "другому татові"

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Картинка з днем народження хрещений
Картинка з днем народження хрещений. Фото telegraf.com.ua

Виберіть для хрещеного найяскравіше привітання

Наближається день народження вашого хрещеного батька, і ви шукаєте добре вітання, щоб відправити йому в його особливий день? Якщо він знаходиться поруч, завжди допомагає вам порадою і не тільки, день народження — чудова нагода віддячити своєму "другому батькові".

Підготуйте йому приємний подарунок та торт на честь свята. Листівка з днем народження хрещеному татові також порадує іменинника та підніме йому настрій.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" створив добірку з листівками для хрещеного з днем народження. Ми сподіваємося, що ви знайдете ту вітальну картинку, яка вам дійсно сподобається, і відправте її хрещеному у день народження.

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Листівка з днем народження для хрещеного батька

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Листівка хрещеному на день народження

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Раніше "Телеграф" публікував привітання з днем народження для хрещеного у віршах та прозі.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #З Днем народження