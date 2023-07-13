Листівка хрещеному з днем народження: красиве привітання "другому татові"

Виберіть для хрещеного найяскравіше привітання

Наближається день народження вашого хрещеного батька, і ви шукаєте добре вітання, щоб відправити йому в його особливий день? Якщо він знаходиться поруч, завжди допомагає вам порадою і не тільки, день народження — чудова нагода віддячити своєму "другому батькові".

Підготуйте йому приємний подарунок та торт на честь свята. Листівка з днем народження хрещеному татові також порадує іменинника та підніме йому настрій.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" створив добірку з листівками для хрещеного з днем народження. Ми сподіваємося, що ви знайдете ту вітальну картинку, яка вам дійсно сподобається, і відправте її хрещеному у день народження.

Листівка для хрещеного з днем народження

Листівка з днем народження для хрещеного батька

Листівка хрещеному на день народження

Раніше "Телеграф" публікував привітання з днем народження для хрещеного у віршах та прозі.