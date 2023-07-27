С Днем медика 2023! Красивые картинки и поздравления с праздником на украинском языке

В День медика отмечают тяжелый труд всех работников здравоохранения

В четверг, 27 июля 2023 года, в Украине отмечается очень важное событие — свой профессиональный праздник отмечают все медицинские работники нашей страны. Отметим, что ранее этот праздник отмечался в третье воскресенье июня, однако согласно указу президента Украины от 13 июня 2023 года его перенесли на 27 июля.

Медик — это невероятно важная профессия, ведь каждый день врачи спасают жизни людей, а медсестры, сестры-хозяйки и т.д. делают все, чтобы пребывание в медучреждении было комфортным. А в период войны, профессия медик стала еще и очень опасна. Однако, наши мужественные и отважные доктора готовы спасать людей даже в самых сложных ситуациях.

Обязательно выделите всего минутку своего времени, и поздравьте знакомых медицинских работников с их праздником. А подборка ярких и красивых открыток и картинок с Днем медика на украинском языке поможет вам в этом.

С днем медика 2023: картинки и открытки

Добавим, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.