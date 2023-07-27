З Днем медика 2023 року! Красиві картинки та привітання зі святом українською мовою

У День медика відзначають тяжку працю всіх працівників охорони здоров’я

У четвер, 27 липня 2023 року, в Україні відзначається дуже важлива подія – своє професійне свято відзначають усі медичні працівники нашої країни. Зазначимо, що раніше це свято відзначалося у третю неділю червня, проте згідно з указом президента України від 13 червня 2023 року його перенесли на 27 липня.

Медик – це неймовірно важлива професія, адже щодня лікарі рятують життя людей, а медсестри, сестри-господарки тощо. роблять все, щоб перебування у медзакладі було комфортним. А в період війни професія медик стала ще й дуже небезпечною. Проте наші мужні та відважні лікарі готові рятувати людей навіть у найскладніших ситуаціях.

Обов’язково виділіть хвилинку свого часу, і привітайте знайомих медичних працівників зі своїм святом. А добірка яскравих та красивих листівок та картинок із Днем медика українською мовою допоможе вам у цьому.

З днем медика 2023: картинки та листівки

Додамо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.