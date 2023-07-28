С днем ангела, Владимир! Красочные картинки и поздравления с именинами Вовы на украинском языке

Имя Владимир — очень популярно и никогда не покидает десятку лучших имен, которыми называют мальчиков.

В пятницу, 28 июля, мужчины по имени Владимир отмечают свои именины, ведь в этот день православная церковь почитает память святого равноапостольного князя Владимира. Именно он в 988 году крестил Русь. И, уже по традиции, мы собрали для вас подборку красочных поздравлений в картинках и открытках на украинском языке.

Имя Владимир имеет славянские корни и происходит от словосочетания "владеть миром". Также существует версия, что в оно пришло от древнескандинавских народов и означает "властелин славный" (Valdimár).

Наверняка у каждого человека есть знакомый по имени Вова. И это неудивительно, ведь это имя не теряет своей популярности, и у всех на устах уже на протяжении многих десятков лет.

"Телеграф" подготовил подборку красивых картинок и открыток с днем ангела Владимира на украинском языке. Выбирайте поздравление и отправляйте своим знакомым, друзьям, коллегам и родственникам в соцсетях или мессенджерах.

Картинки с днем ангела Владимир: красочные поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вскоре украинцы будут отмечать важнейший праздник – Медовый Спас. Многие могут знать эту дату под другим названием – Маковей.