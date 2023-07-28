З днем ангела, Володимире! Барвисті картинки та привітання з іменинами Вови українською мовою

Ім’я Володимир — дуже популярне і ніколи не залишає десятку найкращих імен, якими називають хлопчиків.

У п’ятницю, 28 липня, чоловіки на ім’я Володимир відзначають свої іменини, адже цього дня православна церква вшановує пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира. Саме він 988 року хрестив Русь. І вже за традицією ми зібрали для вас добірку барвистих привітань у картинках та листівках українською мовою.

Ім’я Володимир має слов’янське коріння і походить від словосполучення "володіти світом". Також існує версія, що воно прийшло від давньоскандинавських народів і означає "володар славний" (Valdimár).

Напевно, у кожної людини є знайомий на ім’я Вова. І це не дивно, адже це ім’я не втрачає своєї популярності, і у всіх на вустах вже багато десятків років.

"Телеграф" підготував добірку гарних картинок та листівок із днем ангела Володимира українською мовою. Вибирайте привітання та надсилайте своїм знайомим, друзям, колегам та родичам у соцмережах чи месенджерах.

З днем ангела, Володимир: барвисті привітання

Раніше "Телеграф" розповідав, що незабаром українці відзначатимуть найважливіше свято – Медовий Спас. Багато хто може знати цю дату під іншою назвою – Маковей.