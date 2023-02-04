Іменини Володимира у 2023 році: всі дні, коли Вова святкує День ангела

Мабуть, кожен має знайомого Володимира

Ім’я Володимир — одне з найпопулярніших в Україні, при цьому з давньою історією. "Телеграф" розібрався, що воно означає і коли всі Дні ангела Володимира протягом року.

Значення імені Володимир

Найпопулярніша версія свідчить, що ім’я Володимир утворилося шляхом додавання слів "володіти" і "світ", і значить "володар світу". За іншою версією воно означає "великий у своїй владі".

Також ім’я Володимира може бути слов’янізованою формою німецького імені Вольдемар (Вальдемар), що означає "володарюй і прославляйся".

Спочатку ім’я Володимир було язичницьким, але було канонізовано після того, як стали святими князь Київський Володимир Святославович, який хрестив Русь, та князь Дуклі Йован Володимир. Широко поширюватися воно стало з ХІХ століття і зараз входить до п’ятірки найпопулярніших імен Східної Європи.

Зустрічаються такі розмовні форми імені Володимир як Володя, Вова, Вовчик, Влодзьо, Вовка, Володька, Вовочка, Вован.

Цікавий факт: міста під назвою Володимир є у Волинській області України та у Володимирській області росії.

Коли День ангела Володимира?

Усього носії імені Володимир відзначають День ангела близько півсотні разів за церковним православним календарем. Перерахуємо найголовніші Дні ангела Володимира:

28 липня — рівноапостольний великий князь Володимир (у хрещенні Василь), князь Володимир Ржевський;

— рівноапостольний великий князь Володимир (у хрещенні Василь), князь Володимир Ржевський; 17 жовтня, — князь Володимир Ярославович Новгородський.

Тепер перерахуємо всі іменини Володимира, включаючи менш важливі, за місяцями:

у січні: 21, 24, 31;

у лютому: 7, 10, 12 , 16, 26;

, 16, 26; у березні: 3, 7, 21, 25;

у квітні: 3, 6;

у червні: 20, 27;

у липні: 10, 28;

у серпні: 13 , 27 ;

, ; у вересні: 2, 7, 9, 13, 15, 16;

у жовтні: 1, 4, 9, 17, 21;

у листопаді: 3, 4, 5, 16, 25;

у грудні: 3, 5, 10, 15, 22, 26, 29, 31.

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