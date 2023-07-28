З іменинами Володимира! Красиві картинки та музичні листівки з днем ангела

Не забудьте привітати знайомих чоловіків на ім’я Володимир з їхнім днем

У п’ятницю, 28 липня 2023 року, відзначають іменини чоловіки на ім’я Володимир. Це ім’я має кілька днів ангелів, один з яких випадає на другий літній місяць.

Також 28 липня в Україні вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира, який хрестив Русь. Цього ж дня відзначають День хрещення Русі.

Значення імені Володимир – "володіє світом", тому зазвичай чоловіки з таким ім’ям мають сильний і амбітний характер, взяти лише президента України Володимира Зеленського.

"Телеграф" підготував листівки з іменинами Володимира, які ви зможете надіслати вашим знайомим 28 липня 2023 року. Якщо хочеться урізноманітнити вітання з днем ангела Володимира, то додайте до побажань музичну листівку.

Картинки з днем Володимира 2023

Привітайте знайомих Вов, Вовчиків та Володь із днем ангела. Побажайте їм у іменини здоров’я, щастя, удачі, мирного неба!

Вітання Володимира з днем ангела

Музичні листівки на іменини Володимира

Раніше "Телеграф" розповідав, що незабаром українці відзначатимуть важливе свято – Медовий Спас. Багато хто може знати цю дату під іншою назвою – Маковій.