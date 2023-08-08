Душевные поздравления с днем рождения подруге: трогательные до слез пожелания

Рассказываем, как поздравить подругу с днем рождения трогательно

Ко дню рождения подруги принято готовить подарки и поздравления, ведь она входит в круг самых важных и самых близких людей. Это подходящий момент сказать, как много она для вас сделала и как вы дорожите дружбой.

Не жалейте для именинницы красивых слов. Трогательное поздравление с днем рождения подруге выразит и передаст все теплые чувства. Если вас с именинницей разделяют километры, можно скачать и отправить ей пожелания в соцсети ли мессенджере. А если нет — душевное поздравление с днем рождения подруге можно выучить наизусть и произнести его за праздничным столом.

Подобрать самое трогательное поздравление с днем рождения подруге вы сможете в этом материале "Телеграфа". Здесь собраны пожелания в стихах и прозе. Надеемся, вы сможете найти подходящее трогательное поздравление с днем рождения подруге до слез.

Трогательные поздравления подруге в стихах

Хотите удивить именинницу? Поздравление подруге до слез в стихах она точно не забудет.

С днём рождения, подруга! Ты прекрасна, как всегда. Дождик в жизни или вьюга – Ты всё также молода! Смотрят вслед тебе мужчины – До чего ж ты хороша! И краснеют без причины, И трепещет их душа. Всё вокруг сияет светом От твоих красивых глаз. Поделись своим секретом, Как такой ты родилась?! От тебя исходит радость, Обаяние, тепло. Знать тебя – совсем не малость, Ты несёшь с собой добро. Я тебе желаю счастья, Оптимизма и любви. Мимо пусть пройдут ненастья, Будут солнечными дни. Благодать пусть изольётся С поднебесной высоты, И удача улыбнётся, И все сбудутся мечты!

***

Нет ничего дороже теплых слов,

Звучащих от любимых в день рождения,

И от подарков, пожеланий и цветов

На сердце слышно легкое волнение.

Сегодня этот праздник у тебя,

И каждый хочет счастьем поделиться,

Не забывают этот день друзья,

И нынче ими можешь ты гордиться.

Пусть каждое желание уже

Сегодня начинает исполняться,

И в этом легком милом кутеже

Все будут в ярких красках растворяться.

Желаю, чтоб энергии фонтан

Бил в нужное и правильное русло,

Желаю чувств безмерный океан,

Чтоб только без предательства и грусти.

Желаю со здоровьем быть в ладу,

Желаю богатеть и просвещаться,

Поменьше слушать сплетни, ерунду,

В поступках добрых чаще растворяться.

Пусть молодость останется с тобой,

Чтоб много лет творить и вдохновляться,

А главное — не упусти любовь,

Ведь ради этого и стоило рождаться.

Я сегодня поздравляю С днем рождения тебя И от всей души желаю Только счастья бытия! Пусть по жизни ждет лишь радость, На душе цветут цветы, Пусть родные будут рядом, Пусть исполнятся мечты. Я желаю жить красиво И дарить свое тепло. Пусть несчастья пройдут мимо, Чтоб совсем их унесло! Мира светлого, удачи, Пусть надежные друзья, Для которых много значишь, Рядом будут навсегда. Если трудные минуты Для тебя вдруг настают — Пусть исполнится сверхчудо, И они долой уйдут. Будь нежна ты и прелестна, Весела всегда будь ты, Больше улыбайся, смейся И любовь свою дари. От души я поздравляю, С днем рождения тебя! Напоследок пожелаю: Будь здорова навсегда!

***

Поздравления сейчас с днём рождения прими!

Будь в согласии всегда с дорогими людьми,

Солнце ярко пусть путь освещает,

И удача пусть не покидает.

Достижений, свершений, открытий,

Радужных и прекрасных событий,

Волшебства и чудес необычных,

А друзей и знакомых — отличных.

Будь любима, люби, восхищайся,

Не расстраивайся, не огорчайся.

В жизни столько всего интересного,

Креативного и чудесного!

За здоровьем следи, не болей никогда,

Побывай в разных странах и городах.

Пусть же сказочно жизнь твоя сложится,

Все хорошее пусть приумножится!

Подруга, благодарность папе с мамой Я выразить хотела бы сейчас, За то, что дочь их — скажем честно, прямо — Всегда поймет, поддержит, не предаст, Что родилась когда-то нам на радость, За то еще, что ты на свете есть! Вкушай нектар любви и жизни сладость, А женихов желаю — чтоб не счесть! Сияет пусть улыбка ярче солнца, Пари от счастья, расцветай, любя, И пусть душа, очнувшись, встрепенется. Подружка, с Днем рождения тебя!

***

Подруга милая, сегодня я желаю,

Пусть день рождения подарит много сил,

Желаю мира, крепкого здоровья,

Чтоб новый день лишь радость приносил!

Желаю, чтобы дул попутный ветер,

Проблемы исчезали на пути,

Друзей хороших по дороге встретить,

И счастье долгожданное найти!

Чтобы текли финансы постоянно,

В семье царили нежность и любовь,

Сбылись мечты, все планы и желания,

А от любви — всегда кипела кровь!

Душевное поздравление подруге с днём рождения своими словами

Не любите стихи? Поздравить лучшую подругу с днем рождения до слез можно и проникновенными пожеланиями в прозе.

Дорогая моя, наша дружба – настоящее сокровище💖, которое мы бережно храним на протяжении многих лет. Хочу, чтобы как сегодня, в свой особенный праздник🎉, так и в будущем, ты была самой счастливой женщиной🤩 на Земле. Ты достойна лучшего, как никто другой!

***

Милая, любимая подруга, поздравляю с днем рождения🌺🎂. Пускай с каждым годом поводов для улыбок и хорошего настроения в твоей жизни возникает все больше. Общайся только с хорошими людьми, ешь только вкусную еду и читай только интересные книги, тогда все у тебя будет прекрасно💖!

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Дорогая моя, поздравляю!🎁 Будь здоровой, красивой и целеустремленной. Не забывай благодарить судьбу за то, что имеешь, и всегда надейся на лучшее🎈. Как можно чаще улыбайся и легко забывай обиды, не позволяй им сопровождать тебя на жизненном пути🌹.

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Ты самый близкий человек, которого мне посчастливилось повстречать в этой жизни💖. Хочу, чтобы все и всегда у тебя получалось🌹. Желаю, чтобы ты познала настоящее счастье. Я очень ценю то, что ты есть у меня! С днем рождения🥂!

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Моя подружка, мой дорогой человек! 💖Ты всегда была рядом со мной, помогала в тяжёлые минуты, давала советы. Я желаю тебе только безоблачного неба🎈, тепла в душе, ясного солнца и хороших людей рядом💞. Пусть у тебя в избытке будет счастье и исполняются все твои мечты⭐️.

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Сегодня особенный день⭐️! День, когда вселенная подарила мне подругу💄. Человека, который сегодня является частичкой моей жизни. Пожалуйста, оставайся собой. Сейчас ты обладаешь теми качествами, утратив которые человек становится никем. Ты замечательная подруга, дочь, сестра и ты замечательный человек. Я благодарна тебе за каждую секунду, проведённую вместе💞. И желаю тебе только лучшего🌺, поверь! Ведь ты этого заслуживаешь!

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Сегодня праздник в моей жизни – твой день рождения, подруга🥂🎂! И сегодня все мои слова и мысли — твои! Всегда люби и будь любима💖. Крепкого здоровья и невероятного везенья!💫 И даже если что-то в твоей жизни пойдет не так, знай, что у тебя есть я! Человек, которые никогда тебе не бросит!

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Сегодня лучший день в году — день, когда на свет появилась моя подруга. Моя опора и надежда, моя радость! Я хочу, чтобы в твоей жизни никогда не было места разочарованию, ты никогда не знала, как это быть несчастной. Пусть страницы в книге твоей жизни будут яркими, как и сама ты!

Также на "Телеграфе" можно найти прикольные поздравления с днем рождения подруге в стихах и прозе.