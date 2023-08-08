Душевні привітання з днем народження подрузі: зворушливі побажання до сліз

Розповідаємо, як привітати подругу з днем народження зворушливо

До дня народження подруги прийнято готувати подарунки та привітання, адже вона входить до кола найважливіших та найближчих людей. Це слушний момент сказати, як багато вона для вас зробила і як ви цінуєте дружбу.

Не шкодуйте для іменинниці гарних слів. Зворушливе привітання з днем народження подрузі висловить та передасть усі теплі почуття. Якщо вас з іменинницею поділяють кілометри, можна завантажити та відправити їй побажання в соцмережі чи месенджері. А якщо ні – душевне привітання з днем народження подрузі можна вивчити напам’ять та вимовити його за святковим столом.

Підібрати найзворушливіше вітання з днем народження подрузі ви зможете в цьому матеріалі "Телеграфа". Тут зібрані побажання у віршах та прозі. Сподіваємося, ви зможете знайти відповідне зворушливе привітання з днем народження подрузі до сліз.

Зворушливі привітання подрузі у віршах

Хочете здивувати іменинницю? Поздоровлення подрузі до сліз у віршах вона точно не забуде.

Вітаю подругу сьогодні — найкращу, вірну і круту. З тобою все навкруг інакше, ну чесне слово, я кажу! Ти знаєш ціну всім порадам, завжди підтримаєш, щось втнеш: Чудне, веселе притаманне лише тобі — всіх увімкнеш. Тобі я хочу побажати побільше всіх нас дивувати: Рішучістю, бажанням, ціллю, яку ти досягла умить. Кохати, щоб тебе кохали. Від серця щоб не відпускали, Бо таку квіточку гарненьку навколо більше не знайдеш. Я з гордістю довірить можу тобі всі тайни, як сестрі, Без тебе деколи не можу — навіки в радості й біді. Буває інколи між нами біжить "чорненьке кошеня", Але ми знаєм ціну дружбі, і та незгода — маячня! І, звісно, хочу я сказати, що завжди поруч буду я. Бо хто, крім мене, знає правду і має міцного стрижня? Ріднулька, я тебе вітаю і шлю тобі тепленький чмок! Я точно вірю, точно знаю, що все у тебе буде ок!

***

З днем народження вітаю!

Всього кращого бажаю,

Щоб була завжди весела,

Багата, ніби королева.

Щоб здійснилися бажання,

Щоб було в житті кохання,

Щоби друзі були поряд,

Відпочивала щоб на морі.

Сміху, радощів, відриву.

Щоб була така ж красива.

Позитиву джерела.

З днем народження! Ура!

Свята урочистого,

Щастя особистого.

І щоб гарний парубок

Приніс тобі букет зірок.

З народження днем, моя подруго мила. Бажаю тобі я здоров’я і сили. І щастя бажаю багато-багато, Щоб на його крилах могла ти літати! Хай успіхи будуть, хай стелеться доля, Й буде в житті хай на все Божа воля, Цвітуть чорнобривці, і мальви цвітуть, І дітки твої хай щасливі ростуть! Хай буде кохання і гарне, і вірне, І успіх у всьому такий неймовірний. Хай мрії збуваються, мир у нас буде, Живуть у здоров’ї близькі тобі люди!

***

Сьогодні всі слова вітання

Для тебе, подружка моя.

Хай щастя буде та кохання,

Життя — мов, тиха течія!

Красунею завжди лишайся,

Живи у злагоді з собою.

Лише із вдачею стрічайся,

Ніколи з горем та журбою!

Люби сама та будь кохана,

Яскравих у житті подій.

Все досягай, що є у планах

Живи сьогодні, в завтра — вір!

Зі святковим днем тебе вітаю! Багато слів хороших тобі побажаю. Щоб завжди світилась, як зірка, І ніколи не плакала гірко. Щоб завжди впевненість твоя Дарувала надзвичайні моменти життя. Щоб твої оченята, як море, Дарували посмішку, а не горе. Щоб серденько завжди палало коханням, А в коханої людини викликала бажання. Щоб твої мрії здійснювалися, А цілі завжди реалізовувалися.

***

Нехай радісно світяться очі,

Нехай серце не знає турбот.

Я бажаю тобі все, що хочеш,

Досягай у всіх справах висот.

Будь завжди працьовита та щедра,

Не марнуй зазря часу, живи.

Нехай доля тобі, безсумнівно,

Дасть веселі та сонячні дні!

Душевне привітання подрузі з днем народження своїми словами

Не любите вірші? Привітати найкращу подругу з днем народження до сліз можна й проникливими побажаннями у прозі.

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Дорога моя, наша дружба – справжній скарб, який ми дбайливо зберігаємо протягом багатьох років. Хочу, щоб як сьогодні, у своє особливе свято, так і в майбутньому, ти була найщасливішою жінкою на Землі. Ти гідна кращого, як ніхто інший!

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Мила, улюблена подруго, вітаю з днем народження 🌺🎂. Нехай із кожним роком приводів для усмішок та гарного настрою у твоєму житті виникає все більше. Спілкуйся тільки з хорошими людьми, їж тільки смачну їжу та читай тільки цікаві книги, тоді все буде чудово 💖 !

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Люба моя, вітаю! 🎁 Будь здоровою, красивою та цілеспрямованою. Не забувай дякувати долі за те, що маєш, і завжди сподівайся на краще 🎈. Якомога частіше посміхайся і легко забувай образи, не дозволяй їм супроводжувати тебе на життєвому шляху 🌹.

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Ти найближча людина, яку мені пощастило зустріти в цьому житті 💖. Хочу, щоб все і завжди у тебе виходило 🌹. Бажаю, щоб ти пізнала справжнє щастя. Я дуже ціную те, що ти в мене є! З днем народження 🥂 !

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Моя подружко, моя дорога людино! 💖Ти завжди була поруч зі мною, допомагала у важкі хвилини, давала поради. Я бажаю тобі тільки безхмарного неба, тепла в душі, ясного сонця і добрих людей поряд. Нехай у тебе надміру буде щастя і виконуються всі твої мрії ⭐️.

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Сьогодні особливий день ⭐️ ! День, коли всесвіт подарував мені подругу 💄. Людину, яка сьогодні є частинкою мого життя. Будь ласка, залишайся собою. Зараз ти маєш ті якості, втративши які людина стає ніким. Ти чудова подруга, дочка, сестра і ти чудова людина. Я вдячна тобі за кожну секунду, проведену разом 💞. І бажаю тобі тільки кращого 🌺, повір! Адже ти цього заслуговуєш!

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Сьогодні свято в моєму житті – твій день народження, подруго! І сьогодні всі мої слова та думки – твої! Завжди люби та будь кохана💖. Міцного здоров’я та неймовірного везіння! І навіть якщо щось у твоєму житті піде не так, знай, що в тебе є я! Людина, яка ніколи тобі не покине!

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Сьогодні найкращий день у році — день, коли на світ з’явилася моя подруга. Моя опора та надія, моя радість! Я хочу, щоб у твоєму житті ніколи не було розчарування, ти ніколи не знала, як це бути нещасною. Нехай сторінки у книзі твого життя будуть яскравими, як і сама ти!

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