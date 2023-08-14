Короткие поздравления с Медовым Спасом 2023 в прозе

На Медовый Спас принято печь медовые пряники

В понедельник, 14 августа, отмечается один из важнейших летних праздников для верующих — Медовый Спас или Праздник Преображения. Полное церковное название — "Происхождением честных древ честного и животворящего Креста Господня".

В этот день принято ходить в церковь и освящать мак и маковейчики: букеты из полевых трав и цветов — калины, подсолнуха, душицы, василька, бархатцев, мяты, колосьев овса, полыни и обязательно маковых головок. Также в церковь несут мед.

Не забудьте в этот добрый и светлый праздник поздравить всех дорогих вам людей с Медовым Спасом. Специально для вас мы собрали теплые поздравления и пожелания в прозе с Маковеем 2023, а также красочные картинки и открытки.

Поздравления с Медовым спасом 2023: открытки и картинки

Поздравления с Медовым спасом 2023 в прозе

Вот и наступило время первого Спаса. Пусть жизнь будет сладкой, словно собранный и освященный сегодня мед, пусть болезни не касаются ни вас, ни ваших родных. Пусть прегрешения прощаются, а счастье наведывается в дом к каждого верующего.

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С Медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медовой услады. Пусть Господь убережёт тебя от невзгод и непогод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов отрады, пусть сердце твоё браво бьётся в ритме вдохновения.

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Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю Вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!

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Пусть первые капельки ароматного меда добавят в вашу жизнь сладости, солнца и сердечного золота. Желаю в Медовый спас почувствовать вкус сладкой жизни, подарить близким мир, покой и понимание!

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С Первым Медовым Спасом! Пусть Ваша жизнь будет так же полна радости, как полны соты в ульях. Так же плодотворна, как работа пчелы. Так же сладка, как мед. И пусть всегда рядом будет тот пасечник, который знает, как со всем эти управляться.

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С Медовым спасом поздравляю! Желаю жизни сладкой под защитою Господа. Пусть в семье царит гармония и любовь, а детский смех, как жужжанье пчелок, разливается по всему дому!

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Поздравляю с Первым, Медовым Спасом. Пусть твоя жизнь будет сладкая, как мед. твоя семья будет крепкая, как улей. Дети будут активными и продуктивными, как пчелята.

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