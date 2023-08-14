Короткі привітання з Медовим Спасом 2023 року у прозі

На Медовий Спас прийнято пекти медові пряники

У понеділок, 14 серпня, відзначається одне з найважливіших літніх свят для вірян – Медовий Спас чи Свято Преображення. Повна церковна назва — "Походженням чесних древ чесного і життєдайного Хреста Господнього".

Цього дня заведено ходити до церкви та освячувати мак та маковійчики: букети з польових трав та квітів — калини, соняшника, материнки, волошки, чорнобривців, м’яти, колосків вівса, полину та обов’язково макових головок. Також до церкви несуть мед.

Не забудьте у це добре та світле свято привітати всіх дорогих вам людей із Медовим Спасом. Спеціально для вас ми зібрали теплі привітання та побажання у прозі з Маковеєм 2023, а також барвисті картинки та листівки.

Вітання з Медовим спасом 2023: листівки та картинки

Вітання з Медовим спасом 2023 року у прозі

Ось і настав час першого Спасу. Нехай життя буде солодким, немов зібраний і освячений сьогодні мед, нехай хвороби не стосуються ні вас, ні ваших рідних. Нехай гріхи прощаються, а щастя навідується до будинку кожного вірянина.

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З Медовим Спасом! Бажаю медового щастя в житті, медового солодкого кохання, медових надій та медової насолоди. Нехай Господь убереже тебе від негараздів та негод, нехай душа твоя завжди знаходить рятунок біля берегів відради, нехай серце твоє браво б’ється у ритмі натхнення.

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Ось і настав день Медового Спасу! Вітаю Вас і бажаю, щоб життя було солодким, наче мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Нехай серце зігріває кохання, нехай не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливою Вашу родину та Вас!

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Нехай перші крапельки ароматного меду додадуть у ваше життя солодощі, сонця та серцевого золота. Бажаю до Медового врятувати відчути смак солодкого життя, подарувати близьким мир, спокій та розуміння!

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З Першим Медовим Спасом! Нехай Ваше життя буде так само сповнене радості, як повні стільники у вуликах. Так само плідна, як робота бджоли. Так само солодка, як мед. І нехай завжди поряд буде той пасічник, який знає, як з усім цим справлятися.

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З Медовим спасом вітаю! Бажаю життя солодким під захистом Господа. Нехай у сім’ї панує гармонія і любов, а дитячий сміх, як дзижчання бджіл, розливається по всьому будинку!

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Вітаю із Першим, Медовим Спасом. Нехай твоє життя буде солодким, як мед. твоя сім’я буде міцна, як вулик. Діти будуть активними та продуктивними, як бджоли.

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