Поздравление с 35-летием подруге: лучшие пожелания на юбилей и открытки

Выберите для подруги поздравление с 35-летием в стихах или прозе

Подруга скоро празднует юбилей 35 лет и для нее нужно выбрать пожелание? Если вы хотите оригинально поздравить подругу с 35-летием, эта подборка для вас. Специально для своих читателей "Телеграф" собрал лучшие поздравления, приуроченные этому дню.

Поздравить подругу с 35-летием можно замечательными стихами. Именинница точно оценит такой подарок. Если этот вариант не подходит, выберите поздравление подруге с юбилеем 35 лет в прозе. Прекрасным дополнением к подарку и пожеланиям станет открытка, которую можно отправить имениннице в мессенджере или соцсетях.

Стихи с 35-летием подруге

Моя дорогая, тебе тридцать пять,

Желаю от счастья, как солнце, сиять!☀️

Всегда будь красива, свежа, хороша,

От радости сладко чтоб пела 💃душа!

Желаю тебе быть ❤️любимой, любить

И близких людей своих очень ценить!

Хочу пожелать я всех благ🎁 в юбилей,

Здоровья и множество солнечных☀️ дней!

***

35 тебе, подружка,

Ты всё так же хороша 💃—

Весела, умна, красива

И, как розочка, мила!

Будь всегда такой же клёвой,

Креативной, деловой;

На работе — четкой, строгой,

А со мною будь собой🥰!

Чтобы денежек хватало,

На всё то, что хочешь ты:

На путевку🏝, на солярий,

На все-все твои мечты!🚘

***

С юбилеем, подруга, тебя я люблю,

Дружбу я нашу очень ценю,

Желаю тебе в жизни чудес,

Подарки и счастье чтоб валились с небес,🎁

Тебя окружали чтоб близкие люди,

Добро, красота чтоб были в округе,

Чтоб исполнилось все, о чем можешь желать,

В эти прекрасные твои 35🎁🌹🍷!

***

Моя милая подруга,

Поздравляю с юбилеем🥂!

В 35 прекрасна ты:

Хорошеешь, молодеешь.

Счастья женского желаю,

Чтоб кружила тебя страсть,🥳

Чтоб семья дарила радость,

И карьера удалась🚘.

Будь по жизни королевой,👸

Комплименты пусть летят,

Сбудутся пускай желания,

Лишь не забывай мечтать😇.

***

С юбилеем — тридцать пять!🎉🎁

Молодей, цвети, сияй.

И улыбкой мир вокруг,

Словно солнцем, озаряй⭐️.

Будь успешная в делах,

Отдыхать не забывай.

Пусть не только на словах

Всё исполнится — мечтай🥳!

***

Подруга, милая, пусть эти тридцать пять

Тебе лишь счастье и удачу принесут,

Желаю лишь от радости сиять,

В душе твоей пусть розы расцветут!

Пусть все твои сбываются мечты,

В семье пусть будут мир, добро, достаток,

Чтоб улыбалась, словно солнце, ты,

И каждый в жизни миг был очень сладок!

***

Спешу тебя поздравить и обнять:

Тебе, подружка, нынче 35🥳🎉!

Не возраст — просто песня, что сказать:

Пора творить, вершить и достигать!🎁

Но главное, желаю я любить❤️,

Желанной и любимой очень быть,

И с каждым годом ярче расцветать💃,

И красотой своей всех покорять!

***

Ты не ягодка опять —

Роза🌹 ты в самом цветенье.

Тебе ровно тридцать пять,

Что ж, подруга, с днем рожденья!🎁

Привлекательной такой

Неизменно оставайся,

Чтоб вдогонку вздох мужской

Ежедневно раздавался.👨

Элегантность, шик и шарм

Пусть твой образ составляют,

А сияния глазам

Чувство счастья добавляет!🥰

***

Подруге сегодня моей тридцать пять,🥂

Пришло уже время ее поздравлять,🎂

Много всего желать распрекрасного,

Здоровья, удачи, веселья классного,🥰

Романтики много, уюта в семье,

Не забывать никогда о себе,💃

Фигуру беречь, о душе беспокоиться,

Печали всегда за радостью скроются!🎁🎉🥳💐

Поздравление подруге с 35 летием своими словами

35 – какой чудесный юбилей! Поздравляю,🎉💃 моя прекрасная подруга! Ты красавица, умница, многого достигла, сохранив при этом все свои лучшие качества! 🌺Пускай же впереди тебя ждет только самое лучшее, близкие люди радуют и вдохновляют, а мечты🥰 поскорее сбываются!🥂

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С юбилеем, подруга 35 лет — не шутка! В прекрасный пик расцвета красоты, энергии и возможностей – в твои 35🥰, я желаю тебе огромного букета счастья🥳! Пусть для тебя, моя подруга, в этом букете будут и розы🌹 любви, и орхидеи красоты, и ромашки везения, и незабудки памятных, красивых моментов жизни, и хризантемы богатства! Будь самой счастливой на земле🎉!

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Поздравляю тебя с 35-летием, моя милая подруга👸! Пускай твоя жизнь будет яркой и интересной💃! Желаю тебе всегда быть такой сногсшибательной и красивой, успешной и везучей, и, конечно, улыбчивой и веселой🎉! Пусть тебя всегда окружают замечательные люди! Желаю тебе искренней любви❤️ и осуществления всех твоих желаний🚘🏝🏠🎁!

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Пускай тебя, подруга, в этот юбилей закружит водоворот счастливых событий🎉, приятных подарков и позитивных эмоций! Желаю, чтобы эти 35 стали новой главой чего-то прекрасного, радостного и невероятного☀️! Пускай доход взлетит ввысь, словно ракета, гардероб ломится от красивых вещей, мечты сбываются со скоростью света, а в личной жизни все складывается шикарно!🎁

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Поздравляю с красивой датой – 35 лет, дорогая подружка!🥳 Это самый лучший возраст, чтобы творить и вытворять!💃 Поэтому желаю, не терять времени на стрессы, разборки с начальством и борьбу с лишним весом, а использовать его для романтических свиданий, веселых вечеринок, интересных путешествий и посещения салонов красоты👸!

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Желаю быть тебе, подруга, всегда на фоне счастья, в лучах радости, в объятиях искренности и любви,❤️🥰 желаю каждое утро начинать с надежды и улыбки, каждый вечер провожать в гармонии и радости👸. Пусть приходят к тебе лишь хорошие вести, пусть окружают только любящие сердца и верные друзья, пусть мечты ведут к вершинам и победам.🎁 С днем рождения, с твоим 35-летием!🎂⭐️

Открытки подруге с юбилеем 35 лет

Открытка поздравление с юбилеем 35 подруге

Открытка с днем рождения 35 подруге

Открытка, чтобы поздравить подругу с 35 летием

Поздравления с днем рождения подруге с 35 летием

Поздравление подруге 35 лет

Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений с днем рождения подруге, а еще красивые открытки, которые именинница точно оценит.