Поздравление с 35-летием подруге: лучшие пожелания на юбилей и открытки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выберите для подруги поздравление с 35-летием в стихах или прозе
Подруга скоро празднует юбилей 35 лет и для нее нужно выбрать пожелание? Если вы хотите оригинально поздравить подругу с 35-летием, эта подборка для вас. Специально для своих читателей "Телеграф" собрал лучшие поздравления, приуроченные этому дню.
Поздравить подругу с 35-летием можно замечательными стихами. Именинница точно оценит такой подарок. Если этот вариант не подходит, выберите поздравление подруге с юбилеем 35 лет в прозе. Прекрасным дополнением к подарку и пожеланиям станет открытка, которую можно отправить имениннице в мессенджере или соцсетях.
Стихи с 35-летием подруге
Моя дорогая, тебе тридцать пять,
Желаю от счастья, как солнце, сиять!☀️
Всегда будь красива, свежа, хороша,
От радости сладко чтоб пела 💃душа!
Желаю тебе быть ❤️любимой, любить
И близких людей своих очень ценить!
Хочу пожелать я всех благ🎁 в юбилей,
Здоровья и множество солнечных☀️ дней!
***
35 тебе, подружка,
Ты всё так же хороша 💃—
Весела, умна, красива
И, как розочка, мила!
Будь всегда такой же клёвой,
Креативной, деловой;
На работе — четкой, строгой,
А со мною будь собой🥰!
Чтобы денежек хватало,
На всё то, что хочешь ты:
На путевку🏝, на солярий,
На все-все твои мечты!🚘
***
С юбилеем, подруга, тебя я люблю,
Дружбу я нашу очень ценю,
Желаю тебе в жизни чудес,
Подарки и счастье чтоб валились с небес,🎁
Тебя окружали чтоб близкие люди,
Добро, красота чтоб были в округе,
Чтоб исполнилось все, о чем можешь желать,
В эти прекрасные твои 35🎁🌹🍷!
***
Моя милая подруга,
Поздравляю с юбилеем🥂!
В 35 прекрасна ты:
Хорошеешь, молодеешь.
Счастья женского желаю,
Чтоб кружила тебя страсть,🥳
Чтоб семья дарила радость,
И карьера удалась🚘.
Будь по жизни королевой,👸
Комплименты пусть летят,
Сбудутся пускай желания,
Лишь не забывай мечтать😇.
***
С юбилеем — тридцать пять!🎉🎁
Молодей, цвети, сияй.
И улыбкой мир вокруг,
Словно солнцем, озаряй⭐️.
Будь успешная в делах,
Отдыхать не забывай.
Пусть не только на словах
Всё исполнится — мечтай🥳!
***
Подруга, милая, пусть эти тридцать пять
Тебе лишь счастье и удачу принесут,
Желаю лишь от радости сиять,
В душе твоей пусть розы расцветут!
Пусть все твои сбываются мечты,
В семье пусть будут мир, добро, достаток,
Чтоб улыбалась, словно солнце, ты,
И каждый в жизни миг был очень сладок!
***
Спешу тебя поздравить и обнять:
Тебе, подружка, нынче 35🥳🎉!
Не возраст — просто песня, что сказать:
Пора творить, вершить и достигать!🎁
Но главное, желаю я любить❤️,
Желанной и любимой очень быть,
И с каждым годом ярче расцветать💃,
И красотой своей всех покорять!
***
Ты не ягодка опять —
Роза🌹 ты в самом цветенье.
Тебе ровно тридцать пять,
Что ж, подруга, с днем рожденья!🎁
Привлекательной такой
Неизменно оставайся,
Чтоб вдогонку вздох мужской
Ежедневно раздавался.👨
Элегантность, шик и шарм
Пусть твой образ составляют,
А сияния глазам
Чувство счастья добавляет!🥰
***
Подруге сегодня моей тридцать пять,🥂
Пришло уже время ее поздравлять,🎂
Много всего желать распрекрасного,
Здоровья, удачи, веселья классного,🥰
Романтики много, уюта в семье,
Не забывать никогда о себе,💃
Фигуру беречь, о душе беспокоиться,
Печали всегда за радостью скроются!🎁🎉🥳💐
Поздравление подруге с 35 летием своими словами
35 – какой чудесный юбилей! Поздравляю,🎉💃 моя прекрасная подруга! Ты красавица, умница, многого достигла, сохранив при этом все свои лучшие качества! 🌺Пускай же впереди тебя ждет только самое лучшее, близкие люди радуют и вдохновляют, а мечты🥰 поскорее сбываются!🥂
***
С юбилеем, подруга 35 лет — не шутка! В прекрасный пик расцвета красоты, энергии и возможностей – в твои 35🥰, я желаю тебе огромного букета счастья🥳! Пусть для тебя, моя подруга, в этом букете будут и розы🌹 любви, и орхидеи красоты, и ромашки везения, и незабудки памятных, красивых моментов жизни, и хризантемы богатства! Будь самой счастливой на земле🎉!
***
Поздравляю тебя с 35-летием, моя милая подруга👸! Пускай твоя жизнь будет яркой и интересной💃! Желаю тебе всегда быть такой сногсшибательной и красивой, успешной и везучей, и, конечно, улыбчивой и веселой🎉! Пусть тебя всегда окружают замечательные люди! Желаю тебе искренней любви❤️ и осуществления всех твоих желаний🚘🏝🏠🎁!
***
Пускай тебя, подруга, в этот юбилей закружит водоворот счастливых событий🎉, приятных подарков и позитивных эмоций! Желаю, чтобы эти 35 стали новой главой чего-то прекрасного, радостного и невероятного☀️! Пускай доход взлетит ввысь, словно ракета, гардероб ломится от красивых вещей, мечты сбываются со скоростью света, а в личной жизни все складывается шикарно!🎁
***
Поздравляю с красивой датой – 35 лет, дорогая подружка!🥳 Это самый лучший возраст, чтобы творить и вытворять!💃 Поэтому желаю, не терять времени на стрессы, разборки с начальством и борьбу с лишним весом, а использовать его для романтических свиданий, веселых вечеринок, интересных путешествий и посещения салонов красоты👸!
***
Желаю быть тебе, подруга, всегда на фоне счастья, в лучах радости, в объятиях искренности и любви,❤️🥰 желаю каждое утро начинать с надежды и улыбки, каждый вечер провожать в гармонии и радости👸. Пусть приходят к тебе лишь хорошие вести, пусть окружают только любящие сердца и верные друзья, пусть мечты ведут к вершинам и победам.🎁 С днем рождения, с твоим 35-летием!🎂⭐️
Открытки подруге с юбилеем 35 лет
Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений с днем рождения подруге, а еще красивые открытки, которые именинница точно оценит.