Привітання з 35-річчям подрузі: найкращі побажання на ювілей та листівки
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Виберіть для подруги вітання з 35-річчям у віршах чи прозі
Подруга скоро святкує ювілей 35 років й для неї потрібно вибрати побажання? Якщо ви хочете оригінально привітати подругу із 35-річчям, ця добірка для вас. Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав найкращі привітання, присвячені цьому дню.
Привітати подругу із 35-річчям можна чудовими віршами. Іменинниця точно оцінить такий подарунок. Якщо цей варіант не підходить, оберіть привітання подрузі з ювілеєм 35 років у прозі. Прекрасним доповненням до подарунка та побажань стане листівка, яку можна відправити іменинниці у месенджері чи соцмережах.
Вірші з 35-річчям подрузі
35 — чудова дата!🌹
Час любити та сміятись,
Мріяти, як у дитинстві,
Жити весело й барвисто.
Я тобі бажаю щастя,
Щоб складалось все прекрасно
І в роботі, і в стосунках,
Щоб кожен день був подарунком!❤️ 💃
***
Я вітаю з ювілеєм🥳
І бажаю у цей день,
Щоби всі твої ідеї
Виповнялися щодень!
Зичу щастя і любові,
Радості тобі, тепла,
Щоб твоя життєва стежка
Дуже довгою була!
***
Ювілейні тридцять п’ять,
Поспішаю привітать🥳🎉.
Бажаю палко тобі кохати,
Фортуну часто зустрічати.
Щоб соловейком тобі співати,
Бо щастя оселилось в хаті.
Хвороб, проблем в житті не знати,
Веселою бути і процвітати.🎁
Від долі все найкраще брати,
На повну жити, міцно спати.
Здоров’я дуже добре мати
Та на талан не нарікати.
***
Бажаю щастя і любові,
Чекають дні хай кольорові.
Хай поруч буде вся рідня,
І море радості щодня.
Хай доля дарує
Все добре й привітне.
Нехай довго ще
Молодість твоя квітне.
***
З днем народження вітаю🎁!
Свята справжнього бажаю
Для душі і тіла, смачно
Хай живеться, і тим паче —
Буде план, мета чи мрія —
Все здійсниться, все зумієш!
Успіхів і щастя варта
Твоя тридцять п’ята дата🥳!
Привітання подрузі з 35-річчям своїми словами
35 – який чудовий ювілей! Вітаю, 🎉💃 моя чудова подруго! Ти красуня, розумниця, багато чого досягла, зберігши при цьому всі свої найкращі якості! 🌺Нехай же попереду на тебе чекає тільки найкраще, близькі люди радують і надихають, а мрії🥰 скоріше збуваються!🥂
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З ювілеєм, подруго 35 років – не жарт! У чудовий пік розквіту краси, енергії та можливостей – у твої 35🥰, я бажаю тобі величезного букета щастя! Нехай для тебе, моя подруго, в цьому букеті будуть і троянди любові, і орхідеї краси, і ромашки везіння, і незабудки пам’ятних, красивих моментів життя, і хризантеми багатства! Будь найщасливішою на Землі 🎉!
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Вітаю тебе з 35-річчям, моя мила подруго! Нехай твоє життя буде яскравим та цікавим 💃! Бажаю тобі завжди бути такою карколомною і красивою, успішною і щасливою, та, звичайно, усміхненою і веселою! Нехай тебе завжди оточують чудові люди! Бажаю тобі щирого кохання❤️ та здійснення всіх твоїх бажань🚘🏝🏠🎁!
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Нехай тебе, подруго, в цей ювілей закрутить вир щасливих подій, приємних подарунків і позитивних емоцій! Бажаю, щоб ці 35 стали новим розділом чогось прекрасного, радісного та неймовірного! Нехай дохід злетить, немов ракета, гардероб ломиться від гарних речей, мрії збуваються зі швидкістю світла, а в особистому житті все складається шикарно! 🎁
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Вітаю з красивою датою – 35 років, дорога подружко! Це найліпший вік, щоб творити та витворяти! Бажаю цікавих подорожей та відвідування салонів краси👸!
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Бажаю бути тобі, подруго, завжди на тлі щастя, в променях радості, в обіймах щирості та кохання, ❤️🥰 бажаю кожний ранок починати з надії та посмішки, щовечора проводжати в гармонії та радості 👸. Нехай приходять до тебе лише гарні звістки, нехай оточують тільки люблячі серця та вірні друзі, нехай мрії ведуть до вершин і перемог. З днем народження, з твоїм 35-річчям!
Листівки подрузі з ювілеєм 35 років
Раніше "Телеграф" публікував добірку прикольних привітань із днем народження подрузі, а ще гарні листівки, які іменинниця точно оцінить.