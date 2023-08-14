Привітання з 35-річчям подрузі: найкращі побажання на ювілей та листівки

Виберіть для подруги вітання з 35-річчям у віршах чи прозі

Подруга скоро святкує ювілей 35 років й для неї потрібно вибрати побажання? Якщо ви хочете оригінально привітати подругу із 35-річчям, ця добірка для вас. Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав найкращі привітання, присвячені цьому дню.

Привітати подругу із 35-річчям можна чудовими віршами. Іменинниця точно оцінить такий подарунок. Якщо цей варіант не підходить, оберіть привітання подрузі з ювілеєм 35 років у прозі. Прекрасним доповненням до подарунка та побажань стане листівка, яку можна відправити іменинниці у месенджері чи соцмережах.

Вірші з 35-річчям подрузі

35 — чудова дата!🌹

Час любити та сміятись,

Мріяти, як у дитинстві,

Жити весело й барвисто.

Я тобі бажаю щастя,

Щоб складалось все прекрасно

І в роботі, і в стосунках,

Щоб кожен день був подарунком!❤️ 💃

***

Я вітаю з ювілеєм🥳

І бажаю у цей день,

Щоби всі твої ідеї

Виповнялися щодень!

Зичу щастя і любові,

Радості тобі, тепла,

Щоб твоя життєва стежка

Дуже довгою була!

***

Ювілейні тридцять п’ять,

Поспішаю привітать🥳🎉.

Бажаю палко тобі кохати,

Фортуну часто зустрічати.

Щоб соловейком тобі співати,

Бо щастя оселилось в хаті.

Хвороб, проблем в житті не знати,

Веселою бути і процвітати.🎁

Від долі все найкраще брати,

На повну жити, міцно спати.

Здоров’я дуже добре мати

Та на талан не нарікати.

***

Бажаю щастя і любові,

Чекають дні хай кольорові.

Хай поруч буде вся рідня,

І море радості щодня.

Хай доля дарує

Все добре й привітне.

Нехай довго ще

Молодість твоя квітне.

***

З днем народження вітаю🎁!

Свята справжнього бажаю

Для душі і тіла, смачно

Хай живеться, і тим паче —

Буде план, мета чи мрія —

Все здійсниться, все зумієш!

Успіхів і щастя варта

Твоя тридцять п’ята дата🥳!

Привітання подрузі з 35-річчям своїми словами

35 – який чудовий ювілей! Вітаю, 🎉💃 моя чудова подруго! Ти красуня, розумниця, багато чого досягла, зберігши при цьому всі свої найкращі якості! 🌺Нехай же попереду на тебе чекає тільки найкраще, близькі люди радують і надихають, а мрії🥰 скоріше збуваються!🥂

***

З ювілеєм, подруго 35 років – не жарт! У чудовий пік розквіту краси, енергії та можливостей – у твої 35🥰, я бажаю тобі величезного букета щастя! Нехай для тебе, моя подруго, в цьому букеті будуть і троянди любові, і орхідеї краси, і ромашки везіння, і незабудки пам’ятних, красивих моментів життя, і хризантеми багатства! Будь найщасливішою на Землі 🎉!

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Вітаю тебе з 35-річчям, моя мила подруго! Нехай твоє життя буде яскравим та цікавим 💃! Бажаю тобі завжди бути такою карколомною і красивою, успішною і щасливою, та, звичайно, усміхненою і веселою! Нехай тебе завжди оточують чудові люди! Бажаю тобі щирого кохання❤️ та здійснення всіх твоїх бажань🚘🏝🏠🎁!

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Нехай тебе, подруго, в цей ювілей закрутить вир щасливих подій, приємних подарунків і позитивних емоцій! Бажаю, щоб ці 35 стали новим розділом чогось прекрасного, радісного та неймовірного! Нехай дохід злетить, немов ракета, гардероб ломиться від гарних речей, мрії збуваються зі швидкістю світла, а в особистому житті все складається шикарно! 🎁

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Вітаю з красивою датою – 35 років, дорога подружко! Це найліпший вік, щоб творити та витворяти! Бажаю цікавих подорожей та відвідування салонів краси👸!

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Бажаю бути тобі, подруго, завжди на тлі щастя, в променях радості, в обіймах щирості та кохання, ❤️🥰 бажаю кожний ранок починати з надії та посмішки, щовечора проводжати в гармонії та радості 👸. Нехай приходять до тебе лише гарні звістки, нехай оточують тільки люблячі серця та вірні друзі, нехай мрії ведуть до вершин і перемог. З днем народження, з твоїм 35-річчям!

Листівки подрузі з ювілеєм 35 років

Вітальна листівка з ювілеєм 35 подрузі

Листівка з днем народження 35 років подрузі

Листівка, щоб привітати подругу з 35-річчям

Поздоровлення з днем народження подрузі з 35-річчям

Привітання подрузі на 35 років

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