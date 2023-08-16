Поздравление с 30-летием подруге: красивые пожелания и открытки на день рождения

Поздравления с днем рождения подруге с 30-летием на любой вкус — в материале "Телеграфа"

Для дорогой подруги на день рождения всегда хочется придумать особенное поздравление. А в случае, когда нужно поздравить подругу с 30-летием, к выбору пожеланий нужно подходить еще более ответственно.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал трогательные, запоминающиеся поздравления подруге с 30-летием в стихах и своими словами. Также здесь можно выбрать яркую открытку, чтобы поздравить подругу с тридцатилетием.

Поздравление подруге с 30-летием в стихах

Тридцать лет тебе, старушка🎂!

Погрусти, поплачь слегка.

Что сегодня бабья доля,

Как и прежде, нелегка.

А потом расправь ты плечи,

Гривою волос тряхни💃,

И дурные эти мысли

Прочь из головы гони!

Ты по-прежнему красива,

Гениальна🥳, молода,

30 лет всего лишь цифры,

Что тебе эти года?

Сердце от любви❤️ пылает,

Пляшут чертики в глазах,

Вот такою ты, подруга,

И останешься в веках🌺!

***

Мы давно друг друга знаем и привыкли доверять —

Тайны личные, секреты очень бережно скрывать🌺.

И тебя с собой в разведку не колеблясь я возьму,

А про тридцать, дорогая, мы🥰 не скажем никому.

Восемнадцать! Вечно! Точка💃. И в душе всегда весна.

Вот такой и оставайся. Ты такая мне нужна.

В юбилей тебе, подруга, я желаю жизнь любить💐,

Позитивно 🥳и активно отдыхать, работать, жить.

***

30 лет тебе, подруга🎉.

С юбилеем — от души!

Будь веселой, дорогая,

И с мечтами поспеши🥰!

Загадай себе дорогу

К морю🏝, в теплые☀️ края.

Цель поставь и четко, строго

К ней иди, любя себя!

Будь здоровой и красивой,

Будь любимой ❤️и люби.

Ну и, главное, счастливой

В целом свете🌍 ты живи!

***

Всё, подруженька, тридцатник!🎁

Славный праздник, 🍾юбилей.

Поздравляю, поздравляю,

Выше носик, веселей🥳!

От души желаю счастья

И одежды "от кутюр".

Строй карьерный рост блестяще

И ходи на маникюр.

Пусть во всём царит порядок:

Помогает муж 👨в делах,

В доме — лад, уют, достаток,

Золотишко — на руках👸.

И давай отметим праздник,

Твой прекрасный юбилей —

Включим ритм разнообразный,

Сил для танцев 💃не жалей!

***

Дорогая моя подружка,

С днем рождения тебя🥳 — 30 лет!

Это только начало всей жизни,

Красоты и желаний рассвет🎉!

Я желаю всегда быть любимой❤️,

Так же сильно кого-то любить,

Быть счастливой👸, веселой и сильной,

Танцевать, в этот день не грустить!

Исполняются пусть все мечтания,

И пусть будут успешны дела.

Я желаю тебе процветания,

Будь красоткой, с улыбкой 😄всегда!

***

Моя подруга самая родная!

Сегодня тебе только тридцать лет🎂,

Все впереди, и я тебе желаю

Не знать в пути ни слез, ни горьких бед🥰!

Пускай любовь, как солнце☀️, согревает,

Улыбка на лице твоем цветет,

И все, о чем душа твоя мечтает,

Исполнится😇 легко и без забот!

***

С днем рождения твоим поздравляю🥂

Я с тридцатым тебя от души,

И, конечно, подруга, желаю

Тебе счастливо жить, не тужить,

Наслаждаться рассветом, закатом,

Видеть счастье в простых мелочах,

За здоровьем следить и сквозь годы

Сохранять теплый светоч в глазах!

Пожелания с юбилеем подруге 30 лет в прозе

Дорогая подруга! В этот прекрасный день поздравляю тебя с 30-летним юбилеем🎁! Желаю тебе взаимной любви, счастья, гармонии, благополучия, новых достижений и увлекательных событий в жизни🥳🥰! Пусть каждый день приносит больше позитива и ярких впечатлений, интересных знакомств и приятных моментов. 🌹В 30 лет начинается самая классная жизнь — встречай же ее с распростертыми объятиями🥰!

***

С юбилеем, дорогая подруга🥳! 30 лет — очень важная дата! 🎁🎉Желаю, чтобы прекрасное настроение было не только сегодня, а каждый день! 🥰Пусть тебя окружают только близкие и надежные люди. Желаю тебе достатка и благополучия🚘, здоровья и огромного счастья. 💐Оставайся такой же прекрасной и жизнерадостной💃, и чтобы жизнь была наполнена прекрасными событиями и моментами!

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Дорогая подруга! Поздравляю с 30-летием🎉🥳! Желаю тебе оставаться такой же красивой💃, счастливой 🥰и жизнерадостной! Живи, люби, радуйся жизни, цвети! 🌺Здоровья, благополучия, добра, вдохновения, семейного уюта, поддержки близких❤️! Пусть каждый новый день проходит в гармонии, приносит море позитива, приятного общения!

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30 лет — какая прекрасная цифра, какой славный возраст🎉! Ведь уже есть много чего вспомнить🥰. А сколько еще великолепного тебя ждет впереди! Пусть твой путь будет приятен, легок, полон увлекательных приключений и интересных встреч🥳. Желаю тебе здоровья, а также смелости для того, чтобы ставить только самые дерзкие цели и задачи❤️!

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Звезда ⭐️моя, с юбилеем! Подружка, тебе исполнилось 30 лет, и я с радостью тебя поздравляю. Желаю тебе легкой и достойной судьбы, меньше стрессов и непонимания. Будь любимой, ❤️желанной, головокружительной и обаятельной. Колеси по миру🌍, совершенствуйся, мечтай, созидай и используй все подаренные судьбой возможности.🥰 Здоровья тебе и простого женского счастья. Поздравляю!💐🍾🎉

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Дорогая, от всей души поздравляю с юбилеем! 🎉🍾30 лет — прекрасный повод гордиться своими достижениями, двигаться навстречу прекрасным открытиям, вдохновению. 🎁Впереди море возможностей, неизведанного, интересного. Все только начинается!🥰 Оставайся всегда такой же стильной красавицей, добрым человеком, душевной подругой💐

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Моя милая подружка, поздравляю тебя с твоим днём!💐 30 лет, звучит страшно. Но не стоит огорчаться и расстраиваться🥰. Ведь после 30 лет жизнь продолжается🎉. Пусть твои самые заветные желания исполняются🥳. Пусть твои самые безумные идеи будут воплощены в реальности🥂! Я всегда рядом и поддержу тебя. Счастья тебе космического, крепкого здоровья, семейного благополучия и тепла. Поздравляю. Ура🎁🍾🎉!

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Тридцатый юбилей очень важен и поэтому праздновать надо с большим размахом! От всего сердца поздравляю тебя и хочу сказать, что 30 — не такая уж и страшная цифра, потому что все только-только начинается! Пускай в твоей жизни будет ураган веселья и новых впечатлений, шквал невероятных сюрпризов и неожиданных встреч, дождь из денег и возможностей, а также море любви и счастья!

Открытки с юбилеем 30 лет подруге

С юбилеем 30 подруге открытка

С днем рождения подруге открытка

Открытка, чтобы поздравить подругу с 30-летием

Поздравление подруге

С юбилеем 30 подруге

Открытка с днем рождения подруге

Открытка подруге

Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений подруге с днем рождения. Также мы рассказывали, какие подарки нельзя дарить близким людям.