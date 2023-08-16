Поздравление с 30-летием подруге: красивые пожелания и открытки на день рождения
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Поздравления с днем рождения подруге с 30-летием на любой вкус — в материале "Телеграфа"
Для дорогой подруги на день рождения всегда хочется придумать особенное поздравление. А в случае, когда нужно поздравить подругу с 30-летием, к выбору пожеланий нужно подходить еще более ответственно.
Специально для своих читателей "Телеграф" собрал трогательные, запоминающиеся поздравления подруге с 30-летием в стихах и своими словами. Также здесь можно выбрать яркую открытку, чтобы поздравить подругу с тридцатилетием.
Поздравление подруге с 30-летием в стихах
Тридцать лет тебе, старушка🎂!
Погрусти, поплачь слегка.
Что сегодня бабья доля,
Как и прежде, нелегка.
А потом расправь ты плечи,
Гривою волос тряхни💃,
И дурные эти мысли
Прочь из головы гони!
Ты по-прежнему красива,
Гениальна🥳, молода,
30 лет всего лишь цифры,
Что тебе эти года?
Сердце от любви❤️ пылает,
Пляшут чертики в глазах,
Вот такою ты, подруга,
И останешься в веках🌺!
***
Мы давно друг друга знаем и привыкли доверять —
Тайны личные, секреты очень бережно скрывать🌺.
И тебя с собой в разведку не колеблясь я возьму,
А про тридцать, дорогая, мы🥰 не скажем никому.
Восемнадцать! Вечно! Точка💃. И в душе всегда весна.
Вот такой и оставайся. Ты такая мне нужна.
В юбилей тебе, подруга, я желаю жизнь любить💐,
Позитивно 🥳и активно отдыхать, работать, жить.
***
30 лет тебе, подруга🎉.
С юбилеем — от души!
Будь веселой, дорогая,
И с мечтами поспеши🥰!
Загадай себе дорогу
К морю🏝, в теплые☀️ края.
Цель поставь и четко, строго
К ней иди, любя себя!
Будь здоровой и красивой,
Будь любимой ❤️и люби.
Ну и, главное, счастливой
В целом свете🌍 ты живи!
***
Всё, подруженька, тридцатник!🎁
Славный праздник, 🍾юбилей.
Поздравляю, поздравляю,
Выше носик, веселей🥳!
От души желаю счастья
И одежды "от кутюр".
Строй карьерный рост блестяще
И ходи на маникюр.
Пусть во всём царит порядок:
Помогает муж 👨в делах,
В доме — лад, уют, достаток,
Золотишко — на руках👸.
И давай отметим праздник,
Твой прекрасный юбилей —
Включим ритм разнообразный,
Сил для танцев 💃не жалей!
***
Дорогая моя подружка,
С днем рождения тебя🥳 — 30 лет!
Это только начало всей жизни,
Красоты и желаний рассвет🎉!
Я желаю всегда быть любимой❤️,
Так же сильно кого-то любить,
Быть счастливой👸, веселой и сильной,
Танцевать, в этот день не грустить!
Исполняются пусть все мечтания,
И пусть будут успешны дела.
Я желаю тебе процветания,
Будь красоткой, с улыбкой 😄всегда!
***
Моя подруга самая родная!
Сегодня тебе только тридцать лет🎂,
Все впереди, и я тебе желаю
Не знать в пути ни слез, ни горьких бед🥰!
Пускай любовь, как солнце☀️, согревает,
Улыбка на лице твоем цветет,
И все, о чем душа твоя мечтает,
Исполнится😇 легко и без забот!
***
С днем рождения твоим поздравляю🥂
Я с тридцатым тебя от души,
И, конечно, подруга, желаю
Тебе счастливо жить, не тужить,
Наслаждаться рассветом, закатом,
Видеть счастье в простых мелочах,
За здоровьем следить и сквозь годы
Сохранять теплый светоч в глазах!
Пожелания с юбилеем подруге 30 лет в прозе
Дорогая подруга! В этот прекрасный день поздравляю тебя с 30-летним юбилеем🎁! Желаю тебе взаимной любви, счастья, гармонии, благополучия, новых достижений и увлекательных событий в жизни🥳🥰! Пусть каждый день приносит больше позитива и ярких впечатлений, интересных знакомств и приятных моментов. 🌹В 30 лет начинается самая классная жизнь — встречай же ее с распростертыми объятиями🥰!
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С юбилеем, дорогая подруга🥳! 30 лет — очень важная дата! 🎁🎉Желаю, чтобы прекрасное настроение было не только сегодня, а каждый день! 🥰Пусть тебя окружают только близкие и надежные люди. Желаю тебе достатка и благополучия🚘, здоровья и огромного счастья. 💐Оставайся такой же прекрасной и жизнерадостной💃, и чтобы жизнь была наполнена прекрасными событиями и моментами!
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Дорогая подруга! Поздравляю с 30-летием🎉🥳! Желаю тебе оставаться такой же красивой💃, счастливой 🥰и жизнерадостной! Живи, люби, радуйся жизни, цвети! 🌺Здоровья, благополучия, добра, вдохновения, семейного уюта, поддержки близких❤️! Пусть каждый новый день проходит в гармонии, приносит море позитива, приятного общения!
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30 лет — какая прекрасная цифра, какой славный возраст🎉! Ведь уже есть много чего вспомнить🥰. А сколько еще великолепного тебя ждет впереди! Пусть твой путь будет приятен, легок, полон увлекательных приключений и интересных встреч🥳. Желаю тебе здоровья, а также смелости для того, чтобы ставить только самые дерзкие цели и задачи❤️!
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Звезда ⭐️моя, с юбилеем! Подружка, тебе исполнилось 30 лет, и я с радостью тебя поздравляю. Желаю тебе легкой и достойной судьбы, меньше стрессов и непонимания. Будь любимой, ❤️желанной, головокружительной и обаятельной. Колеси по миру🌍, совершенствуйся, мечтай, созидай и используй все подаренные судьбой возможности.🥰 Здоровья тебе и простого женского счастья. Поздравляю!💐🍾🎉
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Дорогая, от всей души поздравляю с юбилеем! 🎉🍾30 лет — прекрасный повод гордиться своими достижениями, двигаться навстречу прекрасным открытиям, вдохновению. 🎁Впереди море возможностей, неизведанного, интересного. Все только начинается!🥰 Оставайся всегда такой же стильной красавицей, добрым человеком, душевной подругой💐
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Моя милая подружка, поздравляю тебя с твоим днём!💐 30 лет, звучит страшно. Но не стоит огорчаться и расстраиваться🥰. Ведь после 30 лет жизнь продолжается🎉. Пусть твои самые заветные желания исполняются🥳. Пусть твои самые безумные идеи будут воплощены в реальности🥂! Я всегда рядом и поддержу тебя. Счастья тебе космического, крепкого здоровья, семейного благополучия и тепла. Поздравляю. Ура🎁🍾🎉!
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Тридцатый юбилей очень важен и поэтому праздновать надо с большим размахом! От всего сердца поздравляю тебя и хочу сказать, что 30 — не такая уж и страшная цифра, потому что все только-только начинается! Пускай в твоей жизни будет ураган веселья и новых впечатлений, шквал невероятных сюрпризов и неожиданных встреч, дождь из денег и возможностей, а также море любви и счастья!
Открытки с юбилеем 30 лет подруге
Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений подруге с днем рождения. Также мы рассказывали, какие подарки нельзя дарить близким людям.