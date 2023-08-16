Привітання з 30-річчям подрузі: гарні побажання та листівки на день народження
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Привітання з днем народження подрузі з 30-річчям на будь-який смак - у матеріалі "Телеграфа"
Для дорогої подруги на день народження завжди хочеться вигадати особливе привітання. А якщо потрібно привітати подругу з 30-річчям, до вибору побажань потрібно підходити ще більш відповідально.
Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав зворушливі побажання для подруги з 30-річчям у віршах і своїми словами. Також тут можна вибрати яскраву листівку, щоби привітати подругу з тридцятиріччям.
Привітання подрузі із 30-річчям у віршах
З ювілеєм🥳 світлим, чистим
Привітаю урочисто!💐
В 30 років всі кордони
Мають вже свої закони🥰.
Тож нехай для тебе світить
Зірка⭐️ в небі ясним світлом,
Аби щастя здобувалось,
Все задумане вдавалось❤️!
Миру, вдачі, вроди й ласки,
Долі гарної, мов казка🌺!
***
В 30 років привітаю🎉
І тобі я побажаю,
Щоб в родині був порядок❤️,
Панував завжди достаток🎁.
Щоби друзі були вірні,
А кохання 🥰— геть безмірне,
Нових успіхів, досягнень,
Щоб багато було прагнень🎉🥳🌺!
***
Який чудовий в тебе вік,
Минув іще якийсь там рік🥳!
Тобі вже 30 рахували,
І щастя всі тобі бажали🎉!
Ти бережи в своєму серці,❤️
Шалену іскру до пригод,
Щоб самі гостренькі перці,
Водили біля тебе хоровод💃.
Щоб юбілей у 30 років🌺,
Запам’ятався назавжди,
І зморшки не були глибокі,
А грошей щоб були склади!
***
Тридцять років відмічаєш🎉💃,
Привітання шлю тобі,
Хай щастить завжди в роботі,
Буде добре все в житті🥰.
Хай чекають перемоги,
Мрії збудуться усі,
Буде хай сім’я щаслива.
Та лунає в хаті сміх🥂.
***
Звісно, 30 років —
Великий ювілей🥂🎂🎉!
Багато вже досягнуто
І є безліч ідей.
Нехай твої задумки
Здійсняються усі🎉,
Нехай буде здоров’я
І щастя передусім!💐
***
Вітаю з ювілеєм!🎉 Довгих літ!
Словами шлю гарячий я привіт🥳.
Хай 30 буде лише за горами,
Життя хай шле приємні телеграми🥰.
Сміливих планів і гарячих мрій,
Неперевершених стрімких подій.
Бажаю бути у весни на крилах,
Хай буде доля осяйна й стокрила🎁🍾!
***
Сьогодні ювілейна дата🎂
У подруги чарівної👸 моєї.
Бажаю, щоб була багата,
Удач на видноколі.
Щоб туги не було на серці❤️,
Що роки проминають.
Та бачити в очах в люстерці
Як бісики блукають🎉.
Благополуччя🥳 зичу щиро,
Здоров’я та кохання.
Нехай живеться довго, мирно,
Із ночі до світання💐.
***
Вітаю з ювілеєм і щиро побажаю🎉💐,
Щоб ти світилась радістю аж до небокраю!🥂
Краси тобі й наснаги, здоров’я і терпіння,
Хай завжди веселими будуть застілля!
Хай не знає серце горя і печалі,
Хай ідуть всі біди у далекі далі. ,
Хай не покидає віра і кохання,
І нехай здійсняться всі твої бажання!
Побажання з ювілеєм подрузі 30 років у прозі
Дорога подруго! Цього прекрасного дня вітаю тебе з 30-річним ювілеєм! Бажаю тобі взаємної любові, щастя, гармонії, добробуту, нових досягнень та захоплюючих подій у житті 🥳🥰! Нехай кожен день приносить більше позитиву та яскравих вражень, цікавих знайомств та приємних моментів. 🌹У 30 років починається найкласніше життя — зустрічай же його з розкритими обіймами!
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З ювілеєм, люба подруго! 30 років – дуже важлива дата! 🎁🎉 Бажаю, щоб чудовий настрій був не лише сьогодні, а щодня! 🥰Нехай тебе оточують лише близькі та надійні люди. Бажаю тобі достатку та добробуту, здоров’я та величезного щастя. 💐Залишайся такою ж прекрасною та життєрадісною💃, і щоб життя було наповнене прекрасними подіями та моментами!
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Дорога подруго! Вітаю з 30-річчям! Бажаю тобі залишатися такою ж красивою, щасливою і життєрадісною! Живи, кохай, радуйся життю, квітуй! 🌺Здоров’я, щастя, добра, натхнення, сімейного затишку, підтримки близьких❤️! Нехай кожен новий день проходить у гармонії, приносить море позитиву, приємного спілкування!
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30 років — яка прекрасна цифра, який славний вік! Адже вже є багато чого згадати. А скільки ще чудового на тебе чекає попереду! Нехай твій шлях буде приємний, легкий, сповнений захоплюючих пригод та цікавих зустрічей. Бажаю тобі здоров’я, а також сміливості для того, щоб ставити тільки найзухваліші цілі та завдання!
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Зірка ⭐️моя, з ювілеєм! Подружко, тобі виповнилося 30 років, і я з радістю вітаю тебе. Бажаю тобі легкої та гідної долі, менше стресів та нерозуміння. Будь коханою, ❤️бажаною, запаморочливою та привабливою. Мандруй світом 🌍, вдосконалюйся, мрій, твори та використовуй усі подаровані долею можливості. 🥰 Здоров’я тобі та простого жіночого щастя. Вітаю!💐🍾🎉
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Дорога, щиро вітаю з ювілеєм! 🎉🍾30 років — чудовий привід пишатися своїми досягненнями, рухатися назустріч прекрасним відкриттям, натхненню. 🎁Попереду море можливостей, незвіданого, цікавого. Все тільки починається! 🥰 Залишайся завжди такою ж стильною красунею, доброю людиною, душевною подругою 💐
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Моя мила подружко, вітаю тебе з твоїм днем! 30 років, звучить страшно. Але не варто засмучуватися 🥰. Адже після 30 років життя продовжується 🎉. Нехай твої найзаповітніші бажання виконуються 🥳. Нехай твої найшаленіші ідеї втілюються в реальності! Я завжди поряд і підтримаю тебе. Щастя тобі космічного, міцного здоров’я, сімейного щастя та тепла. Вітаю. Ура🎁🍾🎉!
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Тридцятий ювілей дуже важливий і тому святкувати треба з більшим розмахом! Від щирого серця вітаю тебе і хочу сказати, що 30 — не така вже й страшна цифра, бо все тільки починається! Нехай у твоєму житті буде ураган веселощів та нових вражень, шквал неймовірних сюрпризів та несподіваних зустрічей, дощ із грошей та можливостей, а також море кохання та щастя!
Листівки з ювілеєм 30 років подрузі
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