Привітання з 30-річчям подрузі: гарні побажання та листівки на день народження

Привітання з днем народження подрузі з 30-річчям на будь-який смак - у матеріалі "Телеграфа"

Для дорогої подруги на день народження завжди хочеться вигадати особливе привітання. А якщо потрібно привітати подругу з 30-річчям, до вибору побажань потрібно підходити ще більш відповідально.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав зворушливі побажання для подруги з 30-річчям у віршах і своїми словами. Також тут можна вибрати яскраву листівку, щоби привітати подругу з тридцятиріччям.

Привітання подрузі із 30-річчям у віршах

З ювілеєм🥳 світлим, чистим

Привітаю урочисто!💐

В 30 років всі кордони

Мають вже свої закони🥰.

Тож нехай для тебе світить

Зірка⭐️ в небі ясним світлом,

Аби щастя здобувалось,

Все задумане вдавалось❤️!

Миру, вдачі, вроди й ласки,

Долі гарної, мов казка🌺!

***

В 30 років привітаю🎉

І тобі я побажаю,

Щоб в родині був порядок❤️,

Панував завжди достаток🎁.

Щоби друзі були вірні,

А кохання 🥰— геть безмірне,

Нових успіхів, досягнень,

Щоб багато було прагнень🎉🥳🌺!

***

Який чудовий в тебе вік,

Минув іще якийсь там рік🥳!

Тобі вже 30 рахували,

І щастя всі тобі бажали🎉!

Ти бережи в своєму серці,❤️

Шалену іскру до пригод,

Щоб самі гостренькі перці,

Водили біля тебе хоровод💃.

Щоб юбілей у 30 років🌺,

Запам’ятався назавжди,

І зморшки не були глибокі,

А грошей щоб були склади!

***

Тридцять років відмічаєш🎉💃,

Привітання шлю тобі,

Хай щастить завжди в роботі,

Буде добре все в житті🥰.

Хай чекають перемоги,

Мрії збудуться усі,

Буде хай сім’я щаслива.

Та лунає в хаті сміх🥂.

***

Звісно, 30 років —

Великий ювілей🥂🎂🎉!

Багато вже досягнуто

І є безліч ідей.

Нехай твої задумки

Здійсняються усі🎉,

Нехай буде здоров’я

І щастя передусім!💐

***

Вітаю з ювілеєм!🎉 Довгих літ!

Словами шлю гарячий я привіт🥳.

Хай 30 буде лише за горами,

Життя хай шле приємні телеграми🥰.

Сміливих планів і гарячих мрій,

Неперевершених стрімких подій.

Бажаю бути у весни на крилах,

Хай буде доля осяйна й стокрила🎁🍾!

***

Сьогодні ювілейна дата🎂

У подруги чарівної👸 моєї.

Бажаю, щоб була багата,

Удач на видноколі.

Щоб туги не було на серці❤️,

Що роки проминають.

Та бачити в очах в люстерці

Як бісики блукають🎉.

Благополуччя🥳 зичу щиро,

Здоров’я та кохання.

Нехай живеться довго, мирно,

Із ночі до світання💐.

***

Вітаю з ювілеєм і щиро побажаю🎉💐,

Щоб ти світилась радістю аж до небокраю!🥂

Краси тобі й наснаги, здоров’я і терпіння,

Хай завжди веселими будуть застілля!

Хай не знає серце горя і печалі,

Хай ідуть всі біди у далекі далі. ,

Хай не покидає віра і кохання,

І нехай здійсняться всі твої бажання!

Побажання з ювілеєм подрузі 30 років у прозі

Дорога подруго! Цього прекрасного дня вітаю тебе з 30-річним ювілеєм! Бажаю тобі взаємної любові, щастя, гармонії, добробуту, нових досягнень та захоплюючих подій у житті 🥳🥰! Нехай кожен день приносить більше позитиву та яскравих вражень, цікавих знайомств та приємних моментів. 🌹У 30 років починається найкласніше життя — зустрічай же його з розкритими обіймами!

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З ювілеєм, люба подруго! 30 років – дуже важлива дата! 🎁🎉 Бажаю, щоб чудовий настрій був не лише сьогодні, а щодня! 🥰Нехай тебе оточують лише близькі та надійні люди. Бажаю тобі достатку та добробуту, здоров’я та величезного щастя. 💐Залишайся такою ж прекрасною та життєрадісною💃, і щоб життя було наповнене прекрасними подіями та моментами!

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Дорога подруго! Вітаю з 30-річчям! Бажаю тобі залишатися такою ж красивою, щасливою і життєрадісною! Живи, кохай, радуйся життю, квітуй! 🌺Здоров’я, щастя, добра, натхнення, сімейного затишку, підтримки близьких❤️! Нехай кожен новий день проходить у гармонії, приносить море позитиву, приємного спілкування!

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30 років — яка прекрасна цифра, який славний вік! Адже вже є багато чого згадати. А скільки ще чудового на тебе чекає попереду! Нехай твій шлях буде приємний, легкий, сповнений захоплюючих пригод та цікавих зустрічей. Бажаю тобі здоров’я, а також сміливості для того, щоб ставити тільки найзухваліші цілі та завдання!

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Зірка ⭐️моя, з ювілеєм! Подружко, тобі виповнилося 30 років, і я з радістю вітаю тебе. Бажаю тобі легкої та гідної долі, менше стресів та нерозуміння. Будь коханою, ❤️бажаною, запаморочливою та привабливою. Мандруй світом 🌍, вдосконалюйся, мрій, твори та використовуй усі подаровані долею можливості. 🥰 Здоров’я тобі та простого жіночого щастя. Вітаю!💐🍾🎉

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Дорога, щиро вітаю з ювілеєм! 🎉🍾30 років — чудовий привід пишатися своїми досягненнями, рухатися назустріч прекрасним відкриттям, натхненню. 🎁Попереду море можливостей, незвіданого, цікавого. Все тільки починається! 🥰 Залишайся завжди такою ж стильною красунею, доброю людиною, душевною подругою 💐

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Моя мила подружко, вітаю тебе з твоїм днем! 30 років, звучить страшно. Але не варто засмучуватися 🥰. Адже після 30 років життя продовжується 🎉. Нехай твої найзаповітніші бажання виконуються 🥳. Нехай твої найшаленіші ідеї втілюються в реальності! Я завжди поряд і підтримаю тебе. Щастя тобі космічного, міцного здоров’я, сімейного щастя та тепла. Вітаю. Ура🎁🍾🎉!

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Тридцятий ювілей дуже важливий і тому святкувати треба з більшим розмахом! Від щирого серця вітаю тебе і хочу сказати, що 30 — не така вже й страшна цифра, бо все тільки починається! Нехай у твоєму житті буде ураган веселощів та нових вражень, шквал неймовірних сюрпризів та несподіваних зустрічей, дощ із грошей та можливостей, а також море кохання та щастя!

Листівки з ювілеєм 30 років подрузі

З ювілеєм 30 подрузі листівка

З днем народження подрузі листівка

Листівка, щоб привітати подругу із 30-річчям

Вітання подрузі

З ювілеєм 30 подрузі

Листівка з днем народження подрузі

Листівка подрузі

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