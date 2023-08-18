Преображение Господне 2023: открытки и музыкальные поздравления с праздником

В народе праздник часто называют Яблочным Спасом

Православные христиане и греко-католики в субботу 19 августа 2023 года отмечают Преображение Господне (согласно юлианскому календарю). Также этот праздник известен под названиями Яблочный (в этот период созревают яблоки) или Второй Спас (следует за Первым, Медовым Спасом).

В праздничный день в храмах проходят службы. Верующие приносят, чтобы освятить, яблоки и другие фрукты, орехи, мед, хлеб. Не зря иногда Преображение Господне 19 августа именуют Праздником первых плодов и Осенинами.

Праздник Преображения Господнего посвящен событию, о котором рассказывают религиозные тексты. Так, за 40 дней до распятия произошло явление Божественного величия и славы Иисуса Христа, случилась это перед его учениками во время молитвы на горе Фавор. Спаситель "преобразился", как говорится в преданиях, отсюда и название праздника.

"Телеграф" публикует красивые открытки с Преображением Господним, которое отмечается в субботу 19 августа 2023 года. Отправляйте праздничные картинки своим друзьям и родным. Особенно их порадует музыкальное поздравление с Преображением Господним.

Открытки с Преображением Господним

Музыкальные поздравления с Преображением Господним на украинском языке (видео)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после Яблочного христиане празднуют Ореховый Спас. Этой дате предшествует один из больших церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы.