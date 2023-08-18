С Преображением Господним! Красивые картинки для родных и друзей

Поздравьте близких душевной открыткой в этот светлый праздник

В субботу, 19 августа 2023 года верующие отмечают один из важных христианских праздников – Преображение Господне. Часто в народе дату называют Вторым или Яблочным Спасом, а также существуют такие названия, как Праздник первых плодов или Осенины.

В праздник Преображения Господнего храмы проводят торжественные службы. Многие прихожане приносят для освящения дары первого урожая: яблоки, травы, колосья, мед и не только.

В этот день священники призывают к осознанию своего христианского призвания. Стоит знать, что дата посвящена важному событию, описанному в религиозных материалах. Так, за 40 дней до распятия, Иисус Христос предстал перед своими учениками на горе Фавор, где "преобразился" (именно поэтому так называется праздник).

"Телеграф" подготовил для вас красивые картинки к празднику Преображения Господнего 19 августа. Отправляйте праздничные открытки родным и друзьям, желайте им здоровья, божьей ласки и мирного украинского неба над головой.

Картинки с Преображением Господним

Преображение Господне: открытки

Добавим, что украинцы в следующий раз будут праздновать Яблочный Спас по-новому. Согласно церковному календарю, который вступит в силу 1 сентября 2023 года, дата переносится с 19 на 6 августа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после Преображения Господнего верующие в Украине празднуют еще ряд важных дат. Сначала христиане встретят Успение Пресвятой Богородицы, а за ним Ореховый Спас.