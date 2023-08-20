Смс с днем рождения подруге: красочные и трогательные поздравления для близкого человека
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Смс подруге с днем рождения — отличное поздравление, если вы находитесь далеко
Подруга — человек, которому можно доверить все свои секреты, обсудить проблемы, поделиться радостью и горем. Она всегда поддержит и окажет любую помощь.
Близится ее день рождения? Тогда вам понадобятся идеи, какое смс поздравление подруге отправить. Если вы не можете придумать подходящие пожелания, "Телеграф" станет помощником в этом деле. Специально для своих читателей мы собрали прекрасные смс поздравления с днем рождения подруге. Из всего многообразие можно выбрать небольшое, но эмоционально наполненное пожелание имениннице. Несмотря на объем смс с днем рождения любимой подруге поможет выразить ваши чувства и подарить хорошее настроение имениннице.
Смс поздравления подруге с днем рождения
Дорогая моя подруженька, с праздником тебя!💐 С днем рождения! Оставайся таким же ярким, общительным и чутким человеком🌺. Пусть жизнь твоя будет полна любви❤️, заботы, невероятных приключений и чудесных эмоций🎉. Будь счастлива!👸
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Для подружки в день рожденья
Шлю букет 💐из поздравлений!
В нём и счастье,💃 и удача,
Веточка любви ❤️в придачу,
Красота 👸и обаяние,
Исполнение желанья,
Солнца яркого ☀️тепло,
Нежность, ласка и добро!🎁
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Дорогая подруга, с днем рождения🥳 тебя! Желаю тебе любить и быть любимой, всегда улыбаться и радоваться каждому мгновению🥰, мечтать и воплощать все желания в реальность. Здоровья, счастья, удачи и верных друзей рядом!🍾🎁
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Желаю праздника в душе,🎉
Твой день настал, ликуй🥳 уже!
Всего так много предстоит,
Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Улыбка будет на губах,
Удачу ты держи в руках⭐️
И никогда не отступай,
Все трудности уйдут пускай!🥂
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Подруга! Желаю всегда оставаться молодой👸, красивой, искренней, понимающей, заботливой. Пусть огоньки горят в душе, искры — в глазах, страсть — в сердце❤️. Будь счастлива, желанна и любима. С днем рождения, дорогая!🎁
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А у кого сегодня праздник?🥳 У моей лучшей подружки!!❤️ С днем рождения, дорогая! Люблю тебя всем сердцем!💐
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С днем рождения!🎁 Желаю тебе хорошего настроения, бесконечно много счастья, пусть тебя окружают только хорошие люди!💐 Хочу, чтобы тебе всегда улыбалась удача, желаю любви и понимания!❤️ И пусть все твои мечты исполнятся!🎉
Смс с днем рождения лучшей подруге
Красавица моя, поздравляю! 💃Ты настоящая, любящая и любима. Пусть эта гармония продолжается долгие годы🍾🥂!
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Поздравляю тебя! 💐Просто оставайся всегда такой искренней, настоящей, мудрой, жизнерадостной, красивой, женственной и такой родной подругой🎉. Крепкого тебе здоровья и исполнения самых заветных желаний🥳.
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Подружка, милая моя,
Желаю счастья тебе я,
Огромной радости, любви,
Чтоб исполнялись все мечты🎉!
И пусть в душе весна живет,
Пусть все, что ждешь, к тебе придет.
Пусть ангел бережно хранит,
Удачу лишь судьба сулит❤️🎁🎂💐
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Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с днем рождения!🥂🍾 Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, счастьем и успехом. 💐Пусть все мечты сбываются. Будь всегда счастлива и улыбайся!🎂
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Красоты желаю много,
Солнечной тебе дороги.
И любви, как фрукты, сладкой,
Жить, как в пудре, мармеладка!
Быть изысканной красоткой,
Как фарфор быть тонкой, звонкой.
Исполнять свои капризы,
Быть подарком и сюрпризом!
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С днем рождения,🎂 родная моя! 💐В этот замечательный день желаю тебе всех благ! Пусть каждый день будет наполнен любовью, теплотой, радостью и приключениями.❤️ Сияй от счастья, дорогая! Будь всегда на высоте!
Ранее "Телеграф" писал, как поздравить подругу с днем рождения в стихах.