Смс с днем рождения подруге: красочные и трогательные поздравления для близкого человека

Смс подруге с днем рождения — отличное поздравление, если вы находитесь далеко

Подруга — человек, которому можно доверить все свои секреты, обсудить проблемы, поделиться радостью и горем. Она всегда поддержит и окажет любую помощь.

Близится ее день рождения? Тогда вам понадобятся идеи, какое смс поздравление подруге отправить. Если вы не можете придумать подходящие пожелания, "Телеграф" станет помощником в этом деле. Специально для своих читателей мы собрали прекрасные смс поздравления с днем рождения подруге. Из всего многообразие можно выбрать небольшое, но эмоционально наполненное пожелание имениннице. Несмотря на объем смс с днем рождения любимой подруге поможет выразить ваши чувства и подарить хорошее настроение имениннице.

Смс поздравления подруге с днем рождения

Дорогая моя подруженька, с праздником тебя!💐 С днем рождения! Оставайся таким же ярким, общительным и чутким человеком🌺. Пусть жизнь твоя будет полна любви❤️, заботы, невероятных приключений и чудесных эмоций🎉. Будь счастлива!👸

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Для подружки в день рожденья

Шлю букет 💐из поздравлений!

В нём и счастье,💃 и удача,

Веточка любви ❤️в придачу,

Красота 👸и обаяние,

Исполнение желанья,

Солнца яркого ☀️тепло,

Нежность, ласка и добро!🎁

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Дорогая подруга, с днем рождения🥳 тебя! Желаю тебе любить и быть любимой, всегда улыбаться и радоваться каждому мгновению🥰, мечтать и воплощать все желания в реальность. Здоровья, счастья, удачи и верных друзей рядом!🍾🎁

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Желаю праздника в душе,🎉

Твой день настал, ликуй🥳 уже!

Всего так много предстоит,

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Улыбка будет на губах,

Удачу ты держи в руках⭐️

И никогда не отступай,

Все трудности уйдут пускай!🥂

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Подруга! Желаю всегда оставаться молодой👸, красивой, искренней, понимающей, заботливой. Пусть огоньки горят в душе, искры — в глазах, страсть — в сердце❤️. Будь счастлива, желанна и любима. С днем рождения, дорогая!🎁

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А у кого сегодня праздник?🥳 У моей лучшей подружки!!❤️ С днем рождения, дорогая! Люблю тебя всем сердцем!💐

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С днем рождения!🎁 Желаю тебе хорошего настроения, бесконечно много счастья, пусть тебя окружают только хорошие люди!💐 Хочу, чтобы тебе всегда улыбалась удача, желаю любви и понимания!❤️ И пусть все твои мечты исполнятся!🎉

Смс с днем рождения лучшей подруге

Красавица моя, поздравляю! 💃Ты настоящая, любящая и любима. Пусть эта гармония продолжается долгие годы🍾🥂!

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Поздравляю тебя! 💐Просто оставайся всегда такой искренней, настоящей, мудрой, жизнерадостной, красивой, женственной и такой родной подругой🎉. Крепкого тебе здоровья и исполнения самых заветных желаний🥳.

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Подружка, милая моя,

Желаю счастья тебе я,

Огромной радости, любви,

Чтоб исполнялись все мечты🎉!

И пусть в душе весна живет,

Пусть все, что ждешь, к тебе придет.

Пусть ангел бережно хранит,

Удачу лишь судьба сулит❤️🎁🎂💐

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Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с днем рождения!🥂🍾 Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, счастьем и успехом. 💐Пусть все мечты сбываются. Будь всегда счастлива и улыбайся!🎂

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Красоты желаю много,

Солнечной тебе дороги.

И любви, как фрукты, сладкой,

Жить, как в пудре, мармеладка!

Быть изысканной красоткой,

Как фарфор быть тонкой, звонкой.

Исполнять свои капризы,

Быть подарком и сюрпризом!

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С днем рождения,🎂 родная моя! 💐В этот замечательный день желаю тебе всех благ! Пусть каждый день будет наполнен любовью, теплотой, радостью и приключениями.❤️ Сияй от счастья, дорогая! Будь всегда на высоте!

Ранее "Телеграф" писал, как поздравить подругу с днем рождения в стихах.