Смс із днем народження подрузі: яскраві та зворушливі привітання для близької людини

Смс подрузі з днем народження — чудове привітання, якщо ви знаходитесь далеко

Подруга — людина, якій можна довірити всі свої секрети, обговорити проблеми, поділитися радістю та горем. Вона завжди підтримає та надасть будь-яку допомогу.

Наближається її день народження? Тоді вам знадобляться ідеї, яке смс вітання подрузі відправити. Якщо ви не можете вигадати відповідні побажання, "Телеграф" стане помічником у цій справі. Спеціально для своїх читачів ми зібрали чудові смс привітання з днем народження подрузі. З усього різноманіття можна вибрати невелике, але емоційно наповнене побажання іменинниці. Попри обсяг смс із днем народження улюбленій подрузі допоможе висловити ваші почуття та подарувати гарний настрій іменинниці.

Смс привітання подрузі з днем народження

Дорога моя подружко, зі святом тебе! З днем народження! Залишайся такою ж яскравою, товариською та чуйною людиною 🌺. Нехай життя твоє буде сповнене любові❤️, турботи, неймовірних пригод та чудових емоцій🎉. Будь щаслива! 👸

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Для подружки у день народження надсилаю букет 💐з привітань! У ньому і щастя, 💃 і удача, гілочка кохання ❤️в придачу, краса 👸і чарівність, здійснення бажання, сонця яскравого ☀️тепло, ніжність, ласка і добро! 🎁

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Дорога подруго, з днем народження 🥳 тебе! Бажаю тобі кохати та бути коханою, завжди посміхатися і радіти кожній миті, мріяти та втілювати всі бажання в реальність. Здоров’я, щастя, удачі та вірних друзів поряд!🍾🎁

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Люба подруго, бажаю свята в душі 🎉Твій день настав, тріумфуй! Усього так багато чекає на тебе. Нехай Ангел життя твоє зберігає, посмішка буде на губах, успіх ти тримай у руках⭐️ і ніколи не відступай, всі труднощі підуть нехай! 🥂

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Подруго! Бажаю завжди залишатися молодою, красивою, щирою, турботливою. Нехай вогники горять у душі, іскри – в очах, пристрасть – у серці ❤️. Будь щаслива, бажана та кохана. З днем народження, люба! 🎁

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А у кого сьогодні свято?🥳 У моєї кращої подружки!!❤️ З днем народження, люба! Люблю тебе всім серцем! 💐

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З днем народження! 🎁 Бажаю тобі гарного настрою, нескінченно багато щастя, нехай тебе оточують тільки добрі люди!

Смс із днем народження найкращій подрузі

Красуне моя, вітаю! 💃Ти справжня, любляча та кохана. Нехай ця гармонія продовжується довгі роки 🍾🥂!

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Вітаю тебе! 💐Просто залишайся завжди такою щирою, справжньою, мудрою, життєрадісною, красивою, жіночною і такою рідною подругою🎉. Міцного тобі здоров’я та виконання найзаповітніших бажань 🥳.

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Подружко, люба моя, бажаю щастя тобі я, величезної радості, кохання! Щоб здійснювались усі мрії! І нехай у душі весна живе, нехай усе, що чекаєш, прийде до тебе. Нехай ангел дбайливо зберігає тебе, а доля дарує тобі лише успіх❤️🎁🎂💐

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Дорога моя подруго, вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений радістю, щастям та успіхом. 💐Нехай усі мрії збуваються. Будь завжди щаслива та посміхайся!🎂

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Краси бажаю багато, сонячної тобі дороги. І кохання, як фрукти, солодкого. Жити, як у пудрі, мармеладко! Бути вишуканою красунею, як порцеляна бути тонкою, дзвінкою. Виконувати свої примхи, бути подарунком та сюрпризом!

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З днем народження, 🎂 рідна моя! 💐В цей чудовий день бажаю тобі всіх благ! Нехай кожен день буде наповнений любов’ю, теплотою, радістю та пригодами.❤️ Сяй від щастя, люба! Будь завжди на висоті!

Раніше "Телеграф" писав, як привітати подругу з днем народження у віршах.