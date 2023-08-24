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С Днем Независимости Украины 2023! Красочные поздравления в картинках и открытках на украинском языке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
День независимости Украины отмечается 24 августа
День независимости Украины отмечается 24 августа. Фото Телеграф

Обязательно поздравьте своих родных и близких с этим праздником

На календаре 24 августа, а это значит, что свой "день рождения" отмечает наша любимая и родная страна Украина. В этот день отмечается важный государственный праздник — День Независимости. И в 2023 году свободной и независимой Украине исполняется 32 года.

Увы, но и в этом году этот праздник проходит под звуки сирен, без масштабных мероприятий, а также с угрозами массированных обстрелов и аваиударов со стороны россии. Однако наши ребята, которые каждый день борются за наши жизни и жизнь нашей Украины не дают нам отчаяться и потерять веру в нашу победу.

Обязательно поздравьте своих родных, близких и друзей с Днем Независимости Украины, и поднимите их боевой дух с помощью красочных поздравлений и пожеланий мира и победы. В этом материале "Телеграф" подготовил небольшую подборку картинок и открыток с Днем Независимости Украины 2023 на украинском языке, которые вы можете отправить знакомым в соцсетях или мессенджерах.

Поздравления с Днем Независимости Украины 2023 на украинском языке

Поздравления с Днем Независимости Украины 2023 на украинском языке
пожелания мирного неба Украине
пожелания мира
Поздравления с Днем Независимости Украины 2023
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Поздравления с Днем Независимости Украины
Поздравления с Днем Независимости Украины картинки

Напомним, из-за продолжения войны с российским агрессором в 2023 году не предусмотрено выходного 24 августа. В условиях войны в столице отказались от проведения массовых мероприятий. Городской глава Киева Виталий Кличко призвал в праздник строго соблюдать сигналы воздушной тревоги.

Теги:
#День Независимости #Поздравления #Картинки #Открытки #День независимости Украины